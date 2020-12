Pécsi egyházzenészeket díjaztak a Művészetek Palotájának zeneszerzői pályázatán

Balatoni Sándor húsz éve a pécsi Jézus Szíve Plébánia kántora és Dobos László karnagy úr utóda a kórus élén, emellett a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje, a Mecsek Kórus karnagya, a Pannon Filharmonikusok orgonistája. Zeneszerzőként is aktív, számos egyéb díja mellett két éve az Európai Kórusszövetség első díját nyerte el Tallinnban. A szerző a most díjazott művéről így nyilatkozott: „Az ötszólamú vegyeskari mű ez esetben világi témájú, abból a 12. századi Carmina Buranából származik, amelyet Benediktbeuern kolostorában találtak meg, és amelyből Carl Orff is merített híres oratóriumához.”

Kovács Szilárd Ferenc a Pécsi Székesegyház orgonistája és a Pécsi Tudományegyetem mesteroktatója, illetve a Pécsi Kántorképző vezetője. Egyházzenei és előadóművészi tevékenysége mellett komponálással is foglalkozik, főként liturgikus műveket alkot. A szerző a díjazott kompozícióról a következőket mondta: „A műhöz a 96. zsoltár öt versét (1-4, 10) választottam. „A zsoltáros új énekről beszél (Cantate Domino canticum novum), ezért az alkotói munka során arra törekedtem, a zene olyan módon legyen nóvum, hogy közben az egyházzenei hagyományainkkal sem szakít, miközben végig a szöveg belső mondandóját tartottam szem előtt.”

A díjazott kompozíciókat a MüPa szervezésében mutatják majd be az elkövetkező két éven belül.

