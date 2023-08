Petőfi Sándorról szóló dokumentumfilm ősbemutatóját tartották az erdélyi Sapientia kolozsvári karán

Milyen volt valójában Petőfi Sándor, aki 26 évesen „szoborrá merevedett”, miközben rövid élete fordulatokban gazdag volt, pezsgés, újítás, lendület jellemezte. Ma milyen lenne? Talán influenszer, talán lázadó, talán a berögzött hagyományok, viselkedéskánonok propagálóinak ellenfele, de semmiképp nem a kedvence. Gyorsan reagált kora újdonságaira; hamarabb írt verset barátja, Arany János fiáról, mint az apa; rövid idő alatt lett ismert és elismert a szerkesztők, olvasók és a közvélemény előtt. Mindezekről és a kutatások által folyton világosabban kirajzolódó Petőfi-képről T. Szabó Levente beszél árnyaltan, sok háttértudással, és nagyon érdekesen abban a dokumentumfilmben, amelyet a kolozsvári Videopontes stúdió készített, Petőfi erdélyi útjait, Erdélyhez való kötődését követve, miközben egy teljes portré rajzolódik ki, és ráláthatunk az élettörténetre, életműre.

A korszerű, a legfrissebb tudományos eredményekre támaszkodó, Hallgass zúgó szél, hadd beszéljek én! című, vonzó látványvilágú dokumentumfilm Petőfit az első modern irodalmi értelmiségiek egyikeként mutatja be, tudatos, kísérletező és kíváncsi polgárként.

T. Szabó Levente irodalomtörténész nemcsak a forgatókönyvet írta, hanem maga kalauzol az egyes helyszíneken. Ugyanakkor minden egyes helyszínen helytörténészek is megszólalnak, és a tényszerű információk mellé egy-egy helyi érdekesség, megőrzött anekdota is kapcsolódik. Megtudjuk, hol hány vers született, néhányból részletet is hallunk. A filmben követjük Petőfi 1846-os erdélyi utazását, majd az 1849-es év eseményeit a szabadságharc mellett.

Lenyűgöző természeti közelképeket látunk, drónfelvételek révén az egész bemutatott vidéket is láthatja a néző; és bár a kicsiny csapat igen szerény büdzsével dolgozott, a filmben a legmodernebb, leglátványosabb technikai megoldások, animációk is helyet kaptak, amitől megmozdul a korabeli térkép és a néző fantáziája. Emellett a zene, a narráció, a fiatal Petőfi hangján megszólaló versrészletek lenyűgözőek és magas szintű professzionalizmust mutatnak.

Maksay Ágnes és László Loránd 60 perces dokumentumfilmjét a kolozsvári magyar napok keretében, augusztus 15-én, premier előtti vetítésen láthatták az érdeklődők a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán.

A vetítésen Szenkovics Dezső dékán és Mile Balázs, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának vezető konzulja méltatta a filmet, amelyet a kolozsvári Videopontes Stúdió készített az MTVA megrendelésére a Petőfi-emlékév kapcsán.

A bemutatót követően Maksay Ágnest, a film rendezőjét, forgatókönyvíróját és T. Szabó Levente szakmai konzulenst és forgatókönyvírót kérdezte a film létrejöttéről Szántai János dramaturg, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke.

Az ismeretterjesztő film Petőfi Sándor erdélyi útjait mutatja be. A költő egy évet töltött Erdélyben, utazásai helyszíneit, körülményeit, részleteit mutatja be a Hallgass zúgó szél, hadd beszéljek én! Ez az első olyan nagyszabású dokumentumfilm, amely Petőfi erdélyi kötődéseit összegzi. Televíziós bemutatója ősszel várható. Azt követően az alkotók iskolai vetítésekre is ajánlják, magyarórák keretében – segítve ezzel, hogy az újabb irodalomtörténeti kutatások többekhez eljussanak.

