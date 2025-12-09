Piarista konfráter lett Marton Zsolt püspök

„Minthogy számtalan alkalommal önzetlenül segítetted a piarista rendet, és tanúságot tettél iránta való őszinte szeretetedről, barátságunk és hálánk jele ez a konfráteri diploma” – áll az indoklásban.



Marton Zsolt püspök 1966-ban született Budapesten, középiskolai tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte. A katedra másik oldalára a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola elvégzése után került, majd négy év után, egy időre visszatérve az iskolapadba, teológiai tanulmányokat folytatott Veszprémben. Végül (újfent Budapesten) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán szerzett teológus diplomát, és 1998-ban, ugyanabban az évben pappá szentelték Vácon.



Volt püspöki titkár, káplán, plébániai kormányzó, főiskolai tanár, majd a Központi Papnevelő Intézet prefektusa. 2008 és 2015 között Gödön plébános, majd visszatért a Központi Papnevelő Intézetbe, ezúttal rektorként. 2019-ben szentelte püspökké Erdő Péter bíboros a váci székesegyházban. „Számtalan alkalommal” segítette a rendet, és most hivatalosan visszatért a piarista közösségbe is.



Marton Zsolt püspök piarista konfráterré válása Felföldi László pécsi püspökét követi, aki november végén csatlakozott a piaristák lelki családjához.

Forrás és fotó: Piarista.hu

Magyar Kurír