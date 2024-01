Piarista munkafüzet segít Ferenc pápának előhozni a magyar fiatalokból a legjobbat

Valaczka Andrással, a Piarista Rend Pasztorális-Pedagógiai Titkárságának vezetőjével készült interjú a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségében a munkafüzetről, amelyet a piarista honlapról letölthetnek.

– Kiknek szól a munkafüzet?

– Az iskolai közegben a nevelők, diákok, hitoktatók, osztályfőnökök (de akár a cserkészmozgalom, a Regnum, a Kalazancius mozgalom körében, lelkigyakorlatok, táborok során) is haszonnal forgathatják a kiadványt, ami akár családi körben vagy nem hívők számára is érdekes kérdéseket vet föl. Korosztályonként csoportosítva találjuk a témaköröket, a 7–8., 9–10. és 11–12. évfolyamosok számára. Nagy előnye a munkafüzetnek, hogy interaktív, minden pápai üzenetet egy bevezető feladattal kezd, amely az egyén, a család, a társadalom szintjére vetítve gondolkodtat el életünk fő kérdéseiről.

A tanulás ugyanakkor valójában az értelem, érzelem és akarat együttese, ezért nem elegendő passzívan olvasni a szövegeket, magunkévá kell tenni azokat – mondta el az interjúban Valaczka András. Képek, ábrák, rajzok, szimbólumok segítségével dolgozzák föl a témákat, a fiatalok aztán válaszokat adnak, ami belsővé teszi azokat a szempontokat, amelyeket a Szentatya budapesti beszédeiben fölvetett. A fiatalok tudatában, személyiségében meglévő tartalmakból kell kiindulni, ezért kezdődnek a fejezetek úgy, hogy „Nálatok ez hogy van?”. Minden gyerek tudja, mit jelent a saját életében a testvér, a barát fogalma. Innen lehet kiszélesíteni a fogalmat a felebarát, a társadalom szintjére.

Kihozza belőlünk a jót – ez a fölemelő, reményt adó szemlélet jellemzi a kiadványt, de nem rejti véka alá Ferenc pápa provokatív üzeneteit sem, például azt, hogy ne ragadjunk le az okostelefonoknál, válasszuk a valódi barátságokat. Ne érjük be a kényelem, a lustaság és a semlegesség szintjével, hanem a nagyobb örömök felé mozduljunk el. Minden emberhez szól, a mai kor problémáit állítja elénk, gondoljunk csak a teremtésvédelemre vagy a digitális világ veszélyeire. Az élvezet civilizációja önzést hoz magával, mert leköt minket az okostelefonunkból áradó kellemesség, és ez az egyéni önzés okozza a globális önzést és a közönyt is, ami megbetegíti a világunkat – ezeknek a gondolatoknak a gyökerét még Szent II. János Pál pápa múlt évezredbeli beszédeiben találjuk. A gesztusok nyelvével is foglalkozik a munkafüzet, mert a szimbólumok, metaforák a hitünk alkotórészei, a transzcendens, a mélyen emberi dolgok kifejezőeszközei.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír