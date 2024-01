Pierbattista Pizzaballa OFM január 18-án rendhagyó szentmisét mutat be a pesti ferences templomban

Pierbattista Pizzaballa OFM 2023. október végén a Szentföldön kialakult konfliktushelyzet okán közzétett nyílt levelében bátorságot kért Istentől önmaga és minden keresztény ember számára, és arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak ők is a Szentföld békéjéért. A január 18-án, a pesti ferences templomban 18.30-tól kezdődő, a bíboros által celebrált szentmisén a szentföldi keresztények javára ajánlják majd fel a perselyadományt.



Pierbattista Pizzaballa olasz származású ferences szerzetes több évtizede szolgál a Szentföldön. 2016-ig a Szentföldi Ferences Kusztódia kusztosza volt, 2020-tól a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus területén élő római katolikus közösségek vezetője, és jelenleg a Szentföldi Katolikus Ordináriusok Közgyűlésének (ACOHL) elnöke is. A bíboros nem először jár Magyarországon, mostani látogatására pedig állami meghívás nyomán kerül sor. Ittléte alatt több kiemelkedő eseményen vesz majd részt – a latin nyelvű szentmisét megelőzően többek között a Pasaréti Közösségi Házban tart előadást (szinkronfordító segítségével) a Szentföld és a szentföldi testvérek helyzetéről. Utóbbi eseményre már minden hely elkelt, ezért a híveknek személyesen találkozni vele csak a pesti ferences templomban lesz lehetőségük. Az előadásról a tervek szerint felvétel készül, így azt az érdeklődők élőben követhetik majd közösségi oldalainkon is, illetve utólag is megtekinthetik majd a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány honlapján.



A ferencesek szentföldi szerepéről bővebben ITT olvashatnak.

