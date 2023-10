Pizzaballa pátriárka: Jeruzsálem kérdése továbbra is megoldásra vár

A Szentszék Sajtótermében a kinevezett új bíborosok egy csoportja újságírókkal találkozott. A Vatikáni Rádió interjút készített Pierbattista Pizzaballával, a latinok jeruzsálemi pátriárkájával. A beszélgetésben foglalkozott a Szentföldet érintő kritikus történelmi, társadalmi és politikai kérdésekkel, a Vatikánban hamarosan kezdődő szinódusi közgyűléssel, a migrációs hullámok kezelésével kapcsolatos kihívásokkal a Földközi-tengeren, amely érinti a közel-keleti népeket. Nagy örömének adott hangot, hogy Ferenc pápa bíborossá nevezte ki: „ez a pápa és az Egyház figyelmének jele Jeruzsálem iránt, amely a világ szíve, de egyben egy periféria is”.

– Miért mondja, hogy Jeruzsálem egy periféria?

– Konfliktus van. Vallási konfliktus, amely egyben politikai konfliktus is, vannak társadalmi egyenlőtlenségek. Ezek mind tipikus jellemzői egy egzisztenciális perifériának.

– Az izraeli–palesztin konfliktust illetően Gallagher érsek legutóbbi nyilatkozatai az ENSZ-ben egyértelműek voltak. Mi a benyomása, és milyen felhívást fogalmaz meg a régió érdekében?

– Nagyon pozitívan értékelem a felszólalásokat. A Szentszék is újraindított egy jó ideje nem hallható témát. Nem hallottunk egy ideje Jeruzsálemről és Jeruzsálem helyzetéről, nagyon gyakran azt gondolják, hogy Jeruzsálem kérdése lezárult. Nincs lezárva, és olyan megoldásra vár, amely figyelembe veszi a különféle érzékenységeket, nemcsak politikai, hanem mindenekelőtt vallási téren, fontos, hogy a keresztények, a zsidók és a muszlimok ugyanolyan állampolgársággal rendelkezzenek. Ez a kormány felnyitott néhány sebet, mindenekelőtt az izraeli társadalomban, amely ma két részre szakadt, nem annyira jobb- és baloldalra, hanem éppen az állam fogalmát, az állam identitását illetően. De a helyzet súlyosbította a más közösségekkel való kapcsolatokat is, a keresztény közösséggel való kapcsolatot is, amely az elmúlt hónapokban nagyon nehéz időszakot élt meg a jelképei és létezése elleni támadások miatt.

– A vatikáni szinódus közgyűlésének előestéjén vagyunk. Mit vár a keleti és nyugati egyházak közötti párbeszédtől?

– Egy általános szinódus nem tud pontos és konkrét válaszokat adni a különféle helyi valóságokra, amelyek nagyon különböznek egymástól. De kétségtelenül adhat iránymutatásokat, értelmezési szempontokat, és segíthet minden Egyháznak, minden helyi valóságnak abban, hogy felruházza magát a megfelelő saját eszközökkel. A Kelet és Nyugat közötti különbségtétel ma hagy némi kívánnivalót maga után. Nyugaton sok a Kelet, a kivándorlás miatt, Keleten pedig sok az ázsiai vagy afrikai bevándorlás.

– Ez mit eredményez?

– Természetesen új helyzeteket teremt, amelyekkel meg kell küzdenünk. Ebben az értelemben Jeruzsálem jobban felkészült, mert mindig is több vallású, multikulturális társadalom volt. Egy kis laboratórium, amely talán pozitív értelmezést tud adni ennek a helyzetnek az elfogadásáról, amely a világ minden társadalmára jellemző.

– Néhány szót mondana a Földközi-tengerről és annak jövőjéről?

– Ami a Földközi-tengeren történik, az az egész világon történik, a kivándorlás jelensége globális. A Földközi-tenger lakmuszpapírja annak, hogy mi történik a világ többi részén, amiről nem beszélnek, de nagyon hasonló vonatkozásai vannak: diszkrimináció, gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségek, kizsákmányolás, rabszolgaság, halál, mindenféle visszaélés. Biztosítanunk kell, hogy ezt a helyzetet ne csak elszenvedjék az emberek, hanem mindenki felelősen kezelje. Globális választ igényel: nem lehet egyedül a Földközi-tenger térsége vagy egy ország, amelynek magában kell megoldani a problémát. Ehhez az egész közösség elköteleződése szükséges, figyelembe véve, hogy a migráció hátterében a nagy szegénység áll, amelyet gyakran diszkrimináció és kizsákmányolás okoz.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

