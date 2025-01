Pokoli jelenetek Kelet-Kongóban – A katolikus püspökök is csatlakoztak a felekezetközi békeimához

A nyilatkozat előzménye, hogy a főtitkár találkozott Constant Mutamba Tungunga igazságügyi miniszterrel, hogy megvitassák a Kongói Demokratikus Köztársaság Fegyveres Erői (FARDC) és az ország keleti részén élő emberek javára történő felekezetközi imakezdeményezést. A kezdeményezést – amelynek célja, hogy a különböző vallási felekezetek közös imában fogjanak össze a béke helyreállításáért az ország keleti részén, egy olyan régióban, amelyet több száz fegyveres csoport erőszakos fellépése sújt –, Constant Mutamba igazságügyi miniszter kezdeményezte.

Egy január 20-án kiadott sajtóközleményben az igazságügyi miniszter bejelentette, hogy felvette a kapcsolatot a különböző vallási felekezetek vezetőivel, azzal a céllal, hogy február 9-én imaórákat szervezzenek itthon és külföldön egyaránt a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részének a békéjéért, amelyek során adományokat gyűjtenének a FARDC és a Wazalendo, a kormányhű milíciák javára, amelyek a reguláris hadsereg katonáit segítik.

A miniszter kérésére a püspöki konferencia titkára azt válaszolta, hogy „egyházi küldetésünk az imádkozás. Tisztában vagyunk azzal, hogy a biztonsági és humanitárius helyzet keleten katasztrofális. Néhány évvel a helyzet elfajulása előtt saját szememmel láthattam, hogy milyen körülmények között élnek katonáink azokon a már amúgy is sokat szenvedett területeken”.

Donatien Nshole atya így folytatta:

A Katolikus Egyháznak tehát nem okoz gondot az imádkozás, de a maga módján a hitünk arra kér minket, hogy tovább menjünk: imádkozzunk ellenségeinkért is.”

„Azt kérik tőlünk, hogy imádkozzunk a katonáinkért. Nekünk nem okoz gondot a békéért imádkozni, mert a katonák az ország keleti részén a béke hiányának áldozatai. De nem csak a katonákról van szó – gondolunk a sok menekültre; az erdőben élő családokra; az áldozatokra; az árva gyermekekre. Mindannyiuknak szüksége van a békéért való imára. Ez tehát alkalom lesz arra, hogy fokozzuk azt az imát, amit már most is mondunk a békéért” – hangsúlyozta a püspöki konferencia titkára.

„Egy másik, a Katolikus Egyházat érintő sajátosság a kánonjog, amelynek tiszteletben tartására a kongói állam a keretmegállapodásban kötelezettséget vállalt. Az 1254. kánon kimondja, hogy az adományokat az istentiszteletre, a lelkipásztorokra, az apostolkodásra és a jótékonysági munkákra kell fordítani. Ezt szem előtt tartva, természetesen a katonáknak és családjaiknak is szükségük van karitatív támogatásra, mint mindenki másnak. Tanításunk és hitünk tiszteletben tartásával tudunk majd válaszolni erre a kezdeményezésre.”

„Nem azért imádkozunk, hogy megnyerjük a háborút, hanem azért, hogy békét nyerjünk” – zárta közleményét a CENCO főtitkára.

*

Tovább súlyosbodik a helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti tartományában

„Szörnyű éjszaka volt” – mondták helyi források a Fidesnek, az Evangelizáció Dikasztéruma hírportáljának Gomából, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Észak-Kivu fővárosából, amelyet január 27-én foglaltak el az M23 fegyveres mozgalom lázadói. A Munzenze börtönben, ahol mintegy háromezer foglyot tartanak fogva, pokoli jelenetek játszódtak le. „Az éjszaka folyamán, amikor a lázadók közeledtek, a foglyok fellázadtak. Az őrök válogatás nélkül lőttek. Reggel 8 óra körül a foglyok elkezdtek leugrálni a börtön tetejéről és megszöktek. Az összes fogoly megszökött. Nem tudjuk, hogy maguk a tisztek voltak-e azok, akik kinyitották a börtön ajtaját; tény, hogy a börtön most üres” – számoltak be a helyszínről.

„Hajnalban az M23-as csapatok behatoltak a városba, és most a harcok a repülőtér környékére összpontosulnak” – tették hozzá a helyszínről tájékoztatást adók. A FARDC (Kongói Demokratikus Köztársaság Fegyveres Erői) kongói csapatai január 27-én hajnalban megadták magukat. A kongói hatóságok megerősítették a tartomány katonai kormányzójának, Péter Cirimwami halálát, miután több ellentmondásos jelentés is érkezett a sorsáról. A FARDC veresége egyben kudarcot jelent a nemzetközi közösség számára is, amely Észak-Kivuba a MONUSCO (ENSZ-misszió a Kongói Demokratikus Köztársaságbanban) kék sisakosait és a Dél-Afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) Kongói Demokratikus Köztársaságban működő missziójának (SAMIDRC) katonáit jelentette a térságben. A SAMIDRC legalább kilenc dél-afrikai katonája, valamint a MONUSCO három malawi és egy uruguayi kéksisakos katonája vesztette életét az elmúlt órák harcaiban. Néhány FARDC-katona és kormánypárti milicista Wazalendóból megadta magát a MONUSCO-nak, eleget téve az M23 követelésének, amely azt állítja, hogy ellenőrzése alatt tartja a Kivu-tó forgalmát, így megakadályozza a tó vizein keresztül történő menekülést. Nemzetközi szinten, miközben a kinshasai kormány elutasította a Recep Tayyip Erdogan török elnök által javasolt közvetítést, William Ruto kenyai elnök bejelentette a Kelet-Afrikai Közösség (EAC) rendkívüli csúcstalálkozóját „a következő 48 órában”, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda államfőinek részvételével. Az utóbbi az M23 támogatójaként ismert.

A Kongói Demokratikus Köztársaság, korábbi nevén Zaire, Közép-Afrikában található. Az ország rendkívül gazdag természeti erőforrásokban, ennek ellenére a világ egyik legszegényebb állama. Politikai instabilitás, polgárháborúk, etnikai konfliktusok, fertőző betegségek, az infrastruktúra hiánya és kiterjedt korrupció jellemzi. Területe huszonnégyszer nagyobb Magyarországnál (2 345 410 km²). Lakossága húsz év alatt megkétszereződött, több mint 95 600 000 fő. A lakosság mintegy 80–95 százaléka keresztény, a maradék muzulmán, törzsi vallású. A római katolikusok aránya körülbelül 50 százalékos, míg a lakosság mintegy 20 százaléka valamely protestáns keresztény felekezet híve. Ferenc pápa a béke zarándokaként két éve, 2023. január 31. és február 3. között apostoli látogatásra érkezett a Kongói Demokratikus Köztársaságba. Forrás: Wikipédia

Forrás és fotó: Fides

Kuzmányi István/Magyar Kurír