Pro Cultura Christiana díjat kapott Reha György képzőművész

Az eseményen jelen volt Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius, valamint az MKPK tagjai.

Veres András a díjazottat méltatva kiemelte, az MKPK azért hozta létre a Pro Cultura Christiana díjat, hogy elismerje azoknak a művészeknek a munkáját, akik egész életművükkel kimagasló színvonalon képviselték az evangéliumi értékeket.

Ez az elismerés többek között azt a célt is szolgálja, hogy rámutasson, vannak a világon olyan művészek, akik mai modern korunkban is képesek arra, hogy keresztény értékrenden alapuló műalkotásokat hozzanak létre.

Ez is egyfajta evangelizáció, hiszen Reha György munkássága is elősegíti a krisztusi ország bemutatását, alakítását. „Kívánjuk, hogy még sokáig tudjon másoknak átadni abból a kincsből, amit a Jóistentől kapott” – zárta köszöntőjét Veres András püspök, az MKPK elnöke.

Reha György 1953-ban született Budapesten. Már a gimnáziumban foglalkozott képzőművészettel. Művészeti életútjának fordulópontja volt, amikor 1971-ben megismerte Aknay Jánost. A később Kossuth-díjjal kitüntetett festőművésszel és öt társukkal együtt 1972-ben megalapították a szentendrei Vajda Lajos Stúdiót. E művészközösség szerepét a Műcsarnokban rendezett nagy kiállítás is méltatta 2002-ben. Reha György 1975-ben a kiállítások szervezése felé fordult, és megalapította a Toldi Galériát, majd 1981-től a Toldi Fotógalériát, amiről 2017-ben a Műcsarnok kiállításban emlékezett meg.

2010-ben öltött testet a gondolat, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyében Spányi Antal püspök alapításával szülessen meg egy gyűjtemény, mely napjaink alkotóit állítja a középpontba. Az így létrejött Kortárs Művészeti Gyűjtemény 2011 óta évente rendez kiállításokat az Ars Sacra Fesztivál keretében. Emellett képzőművészeti alkotásokat vásárolnak. Reha György a Kortárs Művészeti Gyűjtemény kiállítási tárgyait a magyar képzőművészeti élet legkiemelkedőbb alkotásaiból válogatta. A művészek nagy része a Magyar Művészeti Akadémia tagja, többen Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjasok. A Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteményének kiállításairól színvonalas kiadvány is készült.

Reha György ezt a fontos művészeti tevékenységet, melynek célja az Egyház tanításának kiteljesítése a művészetek által, minden ellenszolgáltatás nélkül, elhivatottságból végzi. Tevékenysége révén személyes kapcsolat jön létre a művészekkel, ami azért fontos, mert így érzik, hogy az Egyház figyelemmel kíséri és megbecsüli a munkájukat.

A kitüntetést megköszönve Reha György elmondta, ez a díj azért is kedves neki, mert néhány évvel ezelőtt Bráda Tibor festőművész barátja is megkapta. A díjazott Spányi Antal püspöknek külön is megköszönte a lehetőséget, hogy olyan munkát végezhetett, amit szeret. Hamvas Bélát idézve kiemelte,

a legnagyobb, amit az ember tehet, hogy örömet szerez, és az egyetlen helyes élet minél több embernek örömet szerezni.

A kitüntetett ezt az örömet azzal is szeretné továbbadni, hogy a díjjal járó anyagi elismerést felajánlja a Katolikus Központi Alapítvány számára.

Fotó: Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír