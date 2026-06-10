Programok a Tihanyi Bencés Apátságban 2026 nyarán

A Porcelánok királya – királyok porcelánja című, a kétszáz éves Herendi Porcelánmanufaktúráról szóló kiállítást június 11. és szeptember 2. között tekinthetik meg az érdeklődők a Tihanyi Apátsági Múzeum Galériájában.

A kiállításban megtekinthető a magyar Szent Korona tökéletes másolata herendi porcelánból, mely az államalapítás 1000. évfordulójára készült; továbbá egy életnagyságú Sisi-mellszobor, valamint egy Viktória-mintával készült padlóváza és óriás tál – ez a Herendi Porcelánmanufaktúra egyik legrégebbi és legismertebb mintája. E színpompás dekor hozta meg Herend számára a nemzetközi hírnevét megalapozó első rangos elismerést, hiszen a vele díszített szerviz az 1851-es londoni világkiállításon elnyerte a zsűri első díját.

Látható lesz még a Herendi Porcelánmanufaktúra kiemelt, egyedi remekműve, egy közel egy méter magas díszváza, A királynő lepkéi. A váza elkészítése az ötlettől az utolsó égetésig a Herendi Porcelánmanufaktúra évszázadok óta őrzött kézműves hagyományainak méltó reprezentálása.

További csodálatos, szemet gyönyörködtető porcelánok várják a látogatókat az Apátsági Múzeum Galériájában 2026 nyarán.

A kiállítás az apátsági múzeum belépőjegyével látogatható.



Múzeumok Éjszakája a Tihanyi Bencés Apátságban

Június 20-án, szombaton a Múzeumok Éjszakája keretében egyéni látogatásra is lesz lehetőség az Apátsági Múzeumban, amely 9 órától 18 óráig és 19.30-tól 23 óráig fogadja az érdeklődőket.

Emellett Uralkodói évfordulók címmel a Tihanyi Apátság és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. közös kulturális estéjén is részt vehetnek a látogatók. A 120 perces időtartamú programon három csoportban vehetnek részt az érdeklődők – indulási időpontok: 19.30; 20.30 és 21.30.

A program hátterét az adja, hogy idén emlékezünk meg arról, hogy 980 év koronázták meg I. Andrást; kétszáz éve megalapították a Herendi Porcelánmanufaktúrát, valamint 110 éve koronázták meg IV. Károly királyt.

A séta programja:

I. András magyar király (1046-1060) temetkezőhelye

Barokk sekrestye – IV. Károly ereklyéje, Mária Terézia-féle miseruhák

Király szoba – ahol IV. Károly utolsó magyarországi napjait töltötte

Kulturális élmények a belső udvarban: Joseph Haydn: Kaiser-kvartett op. 76 (részletek) a Bujtor vonósnégyes előadásában; a 200 éves a Herendi Porcelánmanufaktúra – Királyok porcelánja – porcelánok királya című kiállítás megtekintése a porcelánmanufaktúra munkatársának vezetésével.

A programváltoztatás jogát fenntartják.

Gyülekező 10 perccel a kezdési időpont előtt a templom melletti látogatóközpontban.

Jegyvásárlás a tihanyiapatsag.hu oldalon.

A Pogány Madonna nyomában című programot augusztus 10-én, hétfőn tartják, Bujtor Balázs és Barkó Ágoston atya vezetésével. Két csoport indul, 10 órakor, valamint 15 órakor.

A program időtartama: 100 perc

Gyülekező: a kezdési időpont előtt 10 perccel a templom melletti látogatóközpontban.

45 éve mutatták be a kultikus Pogány Madonna című filmet. A különleges tihanyi túrán a főszereplő Bujtor István fia, Bujtor Balázs hegedűművész, valamint Barkó Ágoston bencés atya kalauzolásával járják be a film ikonikus apátsági forgatási helyszíneit.

Meglepetések: rendőrségi Lada, makettek a filmből, étel- és italkóstoló a Bujtor-filmek gasztronómiájából.

Szeretettel várják a Bujtor-filmek rajongóit, a Balaton szerelmeseit és minden érdeklődőt.

Jegyvásárlás a tihanyiapatsag.hu oldalon.

Thesaurus – Betekintés a Tihanyi Bencés Apátság könyvtárába és szobáiba Sámuel testvérrel

A programra augusztus 21-én, pénteken, 10 óra és 11.30 között kerül sor.

Időtartama: 90 perc

Gyülekező a kezdési időpont előtt 10 perccel a templom melletti látogatóközpontban.

A thesaurus szó jelentése: kincstár vagy raktár. Az apátság középkori ékességei – például nemesfém kelyhek, gyertyatartók, keresztek – eltűntek a 16. században, további értékei pedig az 1950-es erőszakos feloszlatáskor tűntek el. Mindazonáltal sikerült megőrizni vagy felkutatni néhány értékes könyvet vagy tárgyat a korábbi évszázadokból.

A séta része az apátság hagyományos látnivalóinak – a bemutatkozó film, a barokk templom és a helyreállított Királykripta – megtekintése is; majd a résztvevők letérnek a látogatói útvonalról, és a monostor máskor nem látogatható részében a szerzetesek könyvtárát és annak néhány értékes darabját mutatja be Gál Sámuel testvér.

Utána bepillanthatnak az apátság 2020 és 2024 között történt felújítása során helyreállított Királyszobába. A Királyszobában töltötte utolsó magyarországi napjait hazánk utolsó uralkodója, IV. Károly és felesége, Zita királyné 1921 őszén.

A séta végén Sámuel testvérrel a szerzetesi kápolnába is betérhetnek a látogatók.

Jegyvásárlás a tihanyiapatsag.hu oldalon.



Koncertek, hangversenyek 2026 nyarán a tihanyi apátsági templomban

Az érdeklődők a koncertekre a program előtt a helyszínen vagy online a Tihanyi Bencés Apátság honlapján tudnak elővételben jegyet vásárolni.

július 5. (vasárnap), 20.30

Angyali hangok

A Saint Nicolas Iskola (Colmar, Franciaország) gyermekkórusa

július 12. (vasárnap), 20.30

A koráldíszítés művészete

Willem Harold Boog orgonaművész (Hollandia)

július 17–19. (péntek–vasárnap), esténként 20.30

Klassz a pARTon

A belépés ingyenes.

július 27. (hétfő), 19.00

Alleluja!

Singing Lawyers Budapest (művészeti vezető: Molitor Éva)

augusztus 1. (szombat), 20.30

Ima

Rostetter Szilveszter orgonaművész

augusztus 6. (csütörtök), 19.00

OrgonaPont hangverseny a Filharmónia Magyarország szervezésében

VII. Harmónia a vizek felett – bencés zenei ünnep

augusztus 9. (vasárnap), 20.30

Pompás sípok

Sine Nomine Rézfúvós Együttes (Németország, Karlsruhe)

Daniel Wimmer, Michael Gerstenmeyer (trombita)

Johann Schilf, Juliane Stängle (harsona)

Ulrich Dürr (ütőhangszerek)

Markus Zepp orgonaművész

augusztus 13. (csütörtök), 19.30

Nyolc évszak

Talamba ütősegyüttes – Grünvald László, Szitha Miklós, V. Nagy Tamás, Zombor Levente

augusztus 16. (vasárnap), 20.30

Az olasz barokk virágai

Neked8 Énekegyüttes

Vivaldi Ensemble Régizenei Együttes

művészeti vezető: Kővári Péter

augusztus 17. (hétfő), 19.30

Bach olasz arca

Juri Lanzini orgona- és zongoraművész (Olaszország)

augusztus 19. (szerda), 19.30

Szekeres Tamás: Benned szól a dal

Klasszikusok elektromos gitáron

Szekeres Tamás (gitár), Pleskó Béla (ütőhangszerek), Herbály Péter (ütőhangszerek)

helyszín: Kvadrum; esőhelyszín: apátsági templom

augusztus 21. (péntek), 18.00

Kicsiknek és nagyoknak

Kaláka

helyszín: az apátság déli terasza

esőhelyszín: Porta Pacis Látogatóközpont

augusztus 22. (szombat), 20.30

Találkozások

X. Füred Hangja Fesztivál jubileumi hangverseny

Bálint János fuvolaművész

André Cebrián fuvolaművész (Spanyolország)

Anima Musicae Kamarazenekar (művészeti vezető: G. Horváth László)

Forrás és fotó: Tihanyi Bencés Apátság

Magyar Kurír