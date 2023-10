Psalterium Strigoniense 1523-ból – Érsekségi ékességek (92.)

A Veszprémi Érseki Könyvtárban is található egy példány a Psalterium chorale secundum consuetudinem Strigoniensis ecclesie cum antiphonis simul et letania ac hymnis de tempore et sanctis per totum annum: cum vesperis et virgiis mortuorum című liturgikus könyvből. A psalterium – más néven zsoltároskönyv – tartalmazza azt a 150 zsoltárt, melyet a zsolozsmát végzők minden héten végigimádkoznak.

A zsolozsma a nyugati és a keleti keresztény egyház napszaki imaistentisztelete; liturgiája az évszázadok folyamán bővült, változott ugyan, de legfontosabb alkotórésze továbbra is a psalterium maradt. Az egyes közösségek a zsolozsma helyi változatait alakították ki, amely szokásként, úzusként hagyományozódott nemzedékről nemzedékre. Ez történt a középkori magyar királyság egyházi központjában, Esztergomban is. Az esztergomi egyház szokása szerinti zsoltároskönyvet 1515-ben nyomtatták ki először. A közepes méretű, magánhasználatra szánt mű Velencében készült, Lucantonio Giunta műhelyében.

A Veszprémi Érseki Könyvtár az esztergomi psalterium második kiadásából őriz egy példányt. A munka Michael Pryschwicz budai könyvárus megrendelésére készült Velencében, és 1523-ban Petrus Liechtenstein kiadásában látott napvilágot. A kötet nem teljes, a 11–12. és 142–144. fóliói hiányoznak, erősen megrongálódott lapjait javították.

A psalterium kottasorainak egy részébe zenei bejegyzések kerültek, amelyek több notátortól származhatnak, de számos szöveges kiegészítést is olvashat az avatott kutató. Az oldalakat gyönyörű nyomtatott iniciálék és növényi motívumokból álló díszítések tagolják.

A címoldalon a possessori bejegyzés: Nikolaus Zent Domonkosii. A kötetben hét helyen is elhelyezték a Csíksomlyói Ferences Könyvtár pecsétjét (SIG. CONV. CSIKSOMLYÓ O. S. FR. Ad B. V. M. VISIT).

Eredeti kötését nem ismerjük, jelenlegi kötése a kolostor könyvkötő műhelyében készült. A barna, egészbőr kötésű könyvet vaknyomással díszítették, amelynek mintakincse reneszánsz stílusú. A gerincen a második bordamezőben papírcímkén a felirat: Psalterium Chorale. Az első tábla középmezejében látható super ex libris – Muckenhaupt Erzsébet meghatározása szerint – Marcus Bandinus obszerváns ferences szerzetes, 1643-tól marcianopolisi címzetes érsek és moldvai apostoli adminisztrátor címere volt. A címerpajzson belül három oroszlán látható, kívül pedig a főpapi kereszt és a hat bojttal díszített püspöki kalpag. Körirata: MAR. BAND. ORD. MINORUM DE OBSER. ARCHIEP. MARCIANP.

Hazánk liturgikus forrásanyaga történelmünk során mérhetetlen károkat szenvedett. A mű ezért felbecsülhetetlen jelentőségű a magyar liturgia- és zenetörténet kutatói számára is. A tudományos élet képviselőinek figyelmét az idei esztendőben a Veszprémben rendezett VI. Scriptorium-konferencián irányították a kötetre.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír