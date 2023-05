Pünkösdtől vezetik be hivatalosan a Római misekönyv új kiadását hazánkban

Az új Római misekönyv kiadása több okból is szükségessé vált. Az elmúlt három évtizedben többeket boldoggá, illetve szentté avattak, így bővült a kiadás. Ráadásul a Kárpát-medencében élő magyarság körében ünnepelt szentekhez, boldogokhoz kapcsolódó szövegek is a kiadványba kerültek. A misekönyv használatához hozzájárultak a környező országok püspöki konferenciái is.

Az eredeti latin kiadáshoz igazodik a misekönyv magyar szövege. A bűnbánati részben a közgyónás is követi a latin eredetit, így „Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát” részre módosul az imádság. A miséző felhívása három helyen változik. Az Eucharisztia liturgiájában: „Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.” A szentáldozás szertartása további két helyen módosul: a békefelhívásban a következőt mondja a pap: „Engesztelődjetek ki szívből egymással!”, illetve: „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.”

A nagyböjti szentidőben vasárnaponként kötelező, míg hétköznapokban választható egy záró áldó könyörgés a népért.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

