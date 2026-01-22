Püspöki áldás a körmendi Boldog Batthyány-Strattmann László-iskola új kápolnájára – KÉPRIPORT

Hazai – 2026. január 22., csütörtök | 11:29
13

Január 21-én, szerdán Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke megáldotta a körmendi Boldog Batthyány-Strattmann László Katolikus Általános Iskola új kápolnáját.

Az intézmény egyik tantermét alakították át erre a célra.

Rövid köszöntőjében Székely János püspök felidézte a hercegorvos, Boldog Batthyány-Strattmann László és családjának imádságos életét, valamint a templomhoz kötődő saját fiatalkori emlékeit.

A főpásztor kiemelte: mostantól fogva ez az iskola legfontosabb helye, az iskola szíve. Itt van a tanító Jézus; a legfontosabb tantárgy pedig a hit, a remény és a szeretet. 

A kápolna faláról a Szent Család tekintete fogadja a betérőket. Jézus a gyermekek között jelenik meg; és helyet kapott Szent Erzsébet, Szent Imre, valamint Carlo Acutis alakja is.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #épített örökség #oktatás-nevelés #szentek és boldogok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató