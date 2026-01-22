Püspöki áldás a körmendi Boldog Batthyány-Strattmann László-iskola új kápolnájára – KÉPRIPORT

Az intézmény egyik tantermét alakították át erre a célra.

Rövid köszöntőjében Székely János püspök felidézte a hercegorvos, Boldog Batthyány-Strattmann László és családjának imádságos életét, valamint a templomhoz kötődő saját fiatalkori emlékeit.

A főpásztor kiemelte: mostantól fogva ez az iskola legfontosabb helye, az iskola szíve. Itt van a tanító Jézus; a legfontosabb tantárgy pedig a hit, a remény és a szeretet.

A kápolna faláról a Szent Család tekintete fogadja a betérőket. Jézus a gyermekek között jelenik meg; és helyet kapott Szent Erzsébet, Szent Imre, valamint Carlo Acutis alakja is.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

