Püspöki áldást kapott a megújult máriakéméndi Nagyboldogasszony-kegytemplom

Az ünnepi alkalmon jelen volt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár; Ritter Imre, az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának elnöke, német nemzetiségi képviselő; Fábiánné Mester Rita, Máriakéménd polgármestere és Biki Endre Gábor, a templom gondnoka.

A szentmisén részt vevő hívek között sokan népviseletbe öltözve voltak jelen.

A máriakéméndi plébánia udvarából – a Krisztus-feszületet kísérve – indult a menet a ministránsokkal, egyházi és világi méltóságokkal, népviseletbe öltözött hívekkel a kegytemplomhoz, ahol Felföldi László püspök megáldotta a felújított épületet, majd a közösség bevonulásával kezdetét vette az ünnepi szentmise.

Bukovics István plébános köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta: az állami támogatással megvalósuló felújításban jelentős érdemei vannak a helyi önkormányzatnak, a német önkormányzatnak, valamint a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör tagjainak.

Felföldi László pécsi megyéspüspök szentbeszédében hálát adott a kegytemplom megújulásáért. Egy templom önmagában üres, a templom titka a közösség, a közösség titka pedig a Biblia és az oltár, melyből táplálkozunk és erőt merítünk, melynek erejével formálni lehet és kell az életünket – fogalmazott a főpásztor. Elmondta: 2020-ban történt kinevezését követően látta a máriakéméndi templomot annak felújítás előtti állapotában. Amilyen volt a templom, és amilyen lett, az közvetíti most számunkra az Egyház életét, melyet az évek megviseltek, a falai itt-ott repedezettek lettek, talán néha elhanyagoltak és megújításra szorulnak.

A templomok állapota a hozzájuk tartozó egyházközségek, a családok képe és üzenete számunkra: meg kell újítani azokat – szögezte le Felföldi László püspök. – A családot csak az édesapák és édesanyák szívén, kettejük szeretetáldozatán, kapcsolatán keresztül lehet megújítani, abból lehet meríteni, abból gyógyul és töltekezik a szívünk. Az egyházközséget csak a családok tudják összetartani, onnan lehet erőt meríteni, ezért korunk társadalmának legnagyobb feladata a családok és az egyházi közösségek megerősítése.

A megyéspüspök az egyházközségek tagjainak összefogására buzdított, mondván: ez az életben maradásunk kérdése. Ehhez mindenkinek rá kell tekintenie a saját életére, mennyire repedezettek a falai; milyenek az emberi kapcsolataink; mire van szükség, hogy megújuljon, derűsebb, ünnepibb legyen; milyenek az ünnepi alkalmaink, megújulunk-e általuk. Egymásra figyelünk, a telefont eltüntetjük-e a családi találkozáskor? – tette fel a kérdést a főpásztor. – Lelkünket, istenkapcsolatunkat, emberi kapcsolatainkat csak e találkozásokon, a családban és az egyházi közösségben lehet megújítani, csak ott tudjuk egymást és a mindennapi életünket erősíteni.

Csak abban a közösségben, melyhez tartozunk, tudjuk a magunk helyét és szolgálatunkat megtalálni és egymást segíteni. A szeretetküldetés, melynek titkát a család hordozza, csak kölcsönös, egymásra figyelő és segítő, egymást erősítő szeretettel élhető meg. Templomi közösségeinkben is együtt kell lenni, találkozni kell, együtt kell imádkozni, hogy általa tudjuk közösségeinket egységesebbé, boldogabbá tenni. Az életünket most és itt kell élni. Isten most tud és akar segíteni, és mellénk áll. Álljunk mi is Isten mellé és egymás mellé – buzdította a híveket Felföldi László püspök.

A szentmisét követően elhangzott köszöntőjében Soltész Miklós államtitkár kiemelte: anyák napján, amikor földi és égi édesanyánkat, Máriát köszöntjük, különösen szimbolikus ez az ünnep, hiszen a Mária tiszteletére szentelt templom megáldására épp ezen az napon kerülhetett sor.

Ezt követően Ritter Imre, majd Fábiánné Mester Rita, Máriakéménd polgármestere mondott rövid beszédet. Többek között elhangzott: rendkívül fontos a kegytemplom léte, fenntartása, hiszen a települést sok esetben a Mária-kegyhellyel azonosítják, és így egyre többen zarándokolnak el ide.

Az elmúlt ezer évben ez már a harmadik templom, amelyet ezen a helyen felépítettek; a másodiknak még ma is áll a középkorból itt maradt szentélye, melyhez hozzáépítették a templom ma is látható barokk hajóját – ismertette Biki Endre Gábor, a kegytemplom gondnoka. – S bár állaga a századok alatt többször leromlott, összefogással mindig sikerült kilábalni a nehéz helyzetből, és a megújulás magával hozta a hitélet és a zarándoklatok fellendülését is.

A kegyhely gondnoka kifejezte a közösség köszönetét a támogatóknak, és elmondta: bíznak a folytatásban, hogy lehetőség szerint a közeljövőben megújulhat a máriakéméndi kegytemplom belső tere is. Végezetül köszönetet mondott a főpásztornak, amiért gyakran ellátogat hozzájuk, ezzel is hozzájárulva a kegyhely életben tartásához és segítve közösségük megtartó erejét, hogy a templom mind többször teljen meg hívekkel és élettel.

Az ünnepi esemény szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: Pécsi Egyházmegye



Szöveg és fotó: Biki Endre Gábor; Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír