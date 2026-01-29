Püspöki kézjegy hitelesítette a nyíregyházi Szent Miklós-ház kápolnájának festését

Befejeződött a Szent Miklós-ház püspökségi kápolnájának teljes belső felújítása. A falakat bizánci stílusú ikonográfia díszíti, amelyeken megelevenednek Jézus életének legfontosabb jelenetei. A templom teljes belső figurális és díszítő festését Babich Vaszil készítette el.

A festési munkálatok záróakkordjaként Szocska A. Ábel megyéspüspök – követve az ősi hagyományt, miszerint a püspök feladata a templomfestő munkájának ellenőrzése és hitelesítése – maga „írt” a falakra. Az esemény tehát nem csupán technikai átvétel volt, hanem liturgikus esemény.

Zsoltározás és énekszó kíséretében került sor az utolsó mozdulatokra: a püspök a fal és a mennyezet találkozásánál festette fel Krisztus monogramját. Ez a mozzanat jelképezi, hogy az ábrázolások megfelelnek a kánoni előírásoknak, és a kápolna készen áll arra, hogy a közös és egyéni imádság méltó helyszíne legyen.

Az új ikonográfia nemcsak dísze az épületnek, hanem „festett evangéliumként” hirdeti Krisztus örömhírét mindazoknak, akik betérnek a Szent Miklós-házba.

A kápolna szentelését oltárelhelyezéssel a február 2-i ünnepen tartják.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír