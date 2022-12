Püspöki szentmise a ludányhalászi katolikus templom búcsúünnepén

1889-ben a régi templom tűzvészben leégett; újjá kellett építeni. Ekkortól lett a ludányhalászi nagytemplom (ahogy a helyiek nevezik) védőszentje Szent András apostol, aki első az apostolok között.

Adventben – ahogy az elnevezés is mutatja: adventus Domini (Úrjövet) – várjuk azt a Valakit, aki karácsonykor különleges módon eljön majd az életünkbe. Jézus Krisztus eljövetelére várunk – emlékeztetett a búcsúi szentmise szentbeszédében Marton Zsolt püspök.

A keresztényeknél a várakozás nem tétlenséget jelent, virrasztással, imával megtisztíthatjuk az életünket, hogy be tudjuk fogadni a Messiást – hangsúlyozta a főpásztor. – Azt akarjuk, hogy az a Kisded, aki kétezer éve megszületett, szülessék újjá a szívünkben, az életünkben. Amint ez a Gyermek megváltoztatta sokak életét annak idején, azt akarjuk, hogy az azóta is élő Jézus változtassa meg a mi életünket is.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye



Magyar Kurír