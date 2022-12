Püspöki szentmise szeplőtelen fogantatás ünnepén a kárpátaljai Kistégláson

A kicsiny település templomát – amelyet az 1950-es években bezártak és csak 1990-ben kapta vissza az Egyház – 32 évvel ezelőtt, szeplőtelen fogantatás ünnepén szentelték újra.

A szentmise homíliáját Lucsok Miklós püspök az ünnep szentírási részei nyomán bontotta ki, kiemelve a „Ki mondta, hogy mezítelen vagy?” kérdés fontosságát.

„Amikor az ember elfordul Istentől, akkor érzi magát mezítelennek. A Gonosz hangja ugyanis kísérti az embert, el akarja hitetni, hogy értéktelenek vagyunk” – mondta a szónok. Majd egy másik hangról beszélt. Isten hangjáról, aki küldöttjén, Gábriel angyalon keresztül szólt Máriához, és azt mondta neki: „Kegyelemmel teljes vagy.”

„Hozzánk is szól Isten, és azt mondja: »Szeretlek, gondoskodom rólad, nem hagylak el.«” – hangsúlyozta Lucsok Miklós OP. Hozzátette: „Máriának sem volt könnyű az élete, nehéz történelmi időkben élt ő is, de nyitott maradt a kegyelemre, és vállalta küldetését. Nekünk is van küldetésünk. (…) Mi is meghallhatjuk, mint Mária, hogy mit akar mondani nekünk Isten, és válaszolhatunk neki: »Megyek, hogy megtegyem a Te akaratodat.« Ha így teszünk, még ebben a sötétségben és válságban is kegyelemmel teljesek lehetünk, békében, bizalomban és szeretetben élhetjük meg hétköznapjainkat” – hangsúlyozta prédikációjában a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye



Magyar Kurír