Püspökszentelést ünnepeltek Kínában

Kitekintő – 2026. július 24., péntek | 19:10
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Július 22-én, szerdán szentelték püspökké Joseph Chang Yanfenget, akit XIV. Leó pápa június 15-én nevezett ki a chifengi egyházmegye (Belső-Mongólia tartomány, Kína) püspökévé, miután a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint jóváhagyták jelöltségét.

Püspökké szentelése előtt Joseph Chang Yanfeng különböző tisztségeket töltött be az chifengi egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát.

Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelését július 22-én, szerdán ünnepelték Kínában. XIV. Leó pápa június 15-én nevezte ki Chifeng püspökévé, Belső-Mongólia tartományban, miután a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint jóváhagyta jelölését.

A Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti megállapodás 

A Kínai Népköztársaság és a Szentszék közötti ideiglenes megállapodás aláírása, 2018. szeptember 22. óta Kínában megszűntek az illegális, pápai jóváhagyás nélkül celebrált püspökszentelések, amelyek az 1950-es évek vége óta fájdalmas sebeket okoztak a kínai katolikusok körében. Az egyezmény fő célja az evangélium hirdetésének támogatása és elősegítése Kínában, helyreállítva az Egyház teljes és látható közösségét.

A püspöki kinevezések kérdése és egységük Péter utódával életbevágó az Egyház élete szempontjából, helyi és egyetemes szinten egyaránt. Ez a szándék vezérelte a tárgyalásokat, illetve határozta meg a megállapodás szövegét, vagyis hogy apránként biztosítsák a hitbeli és a szeretetközösségbeli egységet a püspökök között, egyben pedig a kínai katolikus közösség szolgálatát.

A megállapodást 2020-ban két évre szólóan újították meg először, 2022. október 22-én másodszor is aláírták a következő kétéves időszakra vonatkozóan; 2024. október 22-én pedig harmadik alkalommal újították meg a megállapodást, amely így a következő négy évre érvényes.

Az ideiglenes megállapodás véget vetett annak a gyakorlatnak, hogy évtizedekig pápai jóváhagyás nélkül történtek a püspökszentelések. Az új együttműködés jele az is, hogy a kontinentális Kína püspökei jelen voltak a vatikáni szinódusokon és más európai és amerikai eseményeken.

Joseph Chang Yanfeng püspök életrajza

Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoning tartománybeli Beizhenben. A senjangi szemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát.

2010. november 18-án szentelték pappá a chifengi egyházmegyében.

2010 és 2013 között a chifengi egyházmegyei hivatalban dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált.

Ezt követően a chifengi székesegyház plébánosává, majd lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15. óta a chifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Marta Zhao/fides.org

Magyar Kurír

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