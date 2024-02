Ránk bízott világ – Teremtésvédelmi programsorozat indult Zalaegerszegen

Székely János püspök előadásának középpontjában a teremtés gazdagsága és az ahhoz méltatlan emberi viselkedés állt. Előadása elején felidézte Szent Ferencnek a 2015-ös Laudato si’ kezdetű pápai enciklikát is ihlető Naphimnuszát, majd arról szólt, hogyan szipolyozza ki és teszi tönkre az ember – főként az iparosodás folyamatának elindulása óta – önkényes céljai érdekében az őt körülvevő világot, amelybe pedig Isten gyönyörű harmóniát és rendet rejtett.

Sajnos az ember, ahogyan egyre nagyobb hatalma és egyre több lehetősége nyílt, a haszonszerzés érdekében a végsőkig is elmegy – mondta a főpásztor. – Ferenc pápa is minduntalan arra hív, hogy halljuk meg a Föld kiáltását és a rajta élő szegények kiáltását, ugyanis a globális felmelegedés, a klímaválság káros, természetpusztító hatásai is leginkább a leggyöngébbeket, legszegényebbeket sújtják, azokat, aki ezek ellen a legkevésbé tudnak önerőből védekezni.

A szombathelyi megyéspüspök az egyre ijesztőbb méreteket öltő környezeti és természeti jelenségek felvázolása, illetve sokkoló számadatok ismertetése után arról is beszélt előadásában, hol és miben van felelőssége és feladata a keresztény embernek a káros folyamatok ellen ható küzdelemben, hiszen a Föld megóvása a keresztény ember számára nem választható dolog, hanem kötelesség.

Székely János püspök előadását a regionális Mária Rádió rögzítette.

Székely János előadása IDE kattintva meghallgatható. A Ránk bízott világ programsorozatról Kéry Henriett-tel, a Családkapocs vezetőjével készült interjút ITT hallgathatják meg.

A teremtésvédelmi programsorozat következő alkalmán, február 26-án A levél című film levetítése után Illyés Zoltán kutatóbiológussal beszélgethetnek az érdeklődők.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye



Fotó: Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület Facebook-oldala



