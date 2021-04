Rászorulók amerikai síruhában – Huszonkét éve érkeznek adományok Coloradóból egy máltai lovag révén

A Denverhez közeli, 23 felvonót üzemeltető Copper Mountain síkközpontból érkezett a legutóbbi, az ottani alkalmazottak által viselt, egyedi gyártású, kiváló minőségű ruházat. A hatalmas konténerbe pakolt 275 doboz 1425 darab kabátot, 1510 sínadrágot és 985 pulóvert tartalmazott. A Copper Mountainen kívül két másik, a Winter Park és az Aspen Snowmass síközpont is rendszeresen küld hasonló adományokat, 1999 óta a mostani volt a tizenhetedik ilyen, az óceánon át, hajón érkező konténerszállítmány.

Csak 2012 óta és csak síkabátból 12 ezer darabot küldtek, amelyek miként a Sziklás-hegységben dolgozó síliftkezelőknek, úgy a magyarországi fagyokat megszenvedő hajléktalan embereknek is védelmet nyújt a hideg ellen, de jutottak ruhák Kárpátaljára és Erdélybe is, valamint iskolákba is kerül belőlük, hogy azok a gyermekek is elmehessenek például sítáborba, akiknek szülei önerőből nem tudnák megvenni a felszerelést.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségének 2019-ben megszűnt Észak-Amerikai Delegációja, valamint a Coloradói Magyar Klub (az amerikai államba emigrált magyarok jótékonysági szervezete). Ez a jótékonyági akció elsősorban Megyesy Jenő személyes érdeme, aki a máltai lovagrend tagja. 1967 óta él megszakításokkal Coloradóban – 1999-ben az Aspen Ski Company ügyvédeként tudta meg, hogy a több ezer alkalmazott, a síoktatók és a terepen dolgozók egyenruháit háromévente cserélik, és nem tudnak mit kezdeni a régi darabokkal, illetve a használatlan, de a kifutó dizájnnal rendelkező kabátokkal.

Ekkor ajánlotta fel, hogy jótékony célt szolgálva elszállíttatja ezeket Magyarországra. Az adományozás rendszeressé vált, általában kétévente érkeznek síruhák a Máltai Szeretetszolgálathoz. Ehhez azonban a logisztikai és szállítási költség előteremtésére is szükség van, a konténer ideérkezéséért általában 6 és 8 ezer dollár közötti összeget kell fizetni, tehát akár több mint 2 millió forintot. „A szállítási költséget különböző forrásokból koldulom össze” – mondja Megyesy Jenő, aki sokszor kiegészíti az adományokat, sőt olykor maga vezeti a kamiont, ami a hegyekből a raktárba viszi az adományokat.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír