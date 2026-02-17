Régi falak, új hangok – Diákönképzés a média területén

Az alagsori ajtón át szűk, hosszú folyosóra érkezünk, a falak mentén jobbra és balra kisebb-nagyobb helyiségek nyílnak. A hátsó traktusban ma a Ciszterci Szent István Gimnázium CMC stúdiója működik, de az öregdiákok emlékei szerint ez a terület az iskola rejtélyes része volt, ide nem lehetett csak úgy lemenni. A titokzatosság nem volt véletlen – hogy miért, ezt is hamarosan megtudjuk.

Néhány évvel ezelőtt új élet kezdődött a pincerendszerben. A Ciszterci Szent István Gimnázium bekapcsolódott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Partneriskola Programjába, melynek célja médiatudatosság-fejlesztő programok indítása, a médiaműveltség-fejlesztése. A csatlakozásnak megvolt az alapja, hiszen egyszerű technikával a diákok addig is folyamatosan készítettek az iskola életét dokumentáló rádióműsorokat, rövidfilmeket. Felfigyelt rájuk a Mária Rádió, és bevonták a CMC-csapatot a reggeli napindító műsor készítésébe.

Varga Dániel, a CMC technikai felelőse így mutatja be a fejlődésük folyamatát: „Három évvel ezelőtt lettem a csapat tagja. Az akkori technika csak konzervműsorok felvételére volt alkalmas, de az NMHH által nyújtott forrásból jelentősen fejleszteni tudtuk a stúdiót. Szabad kezet kaptunk, tanáraink bizalmát élvezve a hétmilliós támogatásból mi magunk hozhattuk létre a műszaki állományt. Kamerát, keverőpultot, szervert vásároltunk, kialakítottuk a hangszigetelést. Berendeztünk egy zöld hátterű videostúdiót, illetve egy másikat is, ami egy nappali hangulatát árasztja. Itt mindent mi, diákok találtunk ki és valósíthattunk meg a magunk ízlése szerint. Azóta leérettségiztem, Veszprémben tanulok a Pannon Egyetemen, de továbbra is életem fontos része a stúdió, heti egy napot itt töltök. Érzem, terve van ezzel a Jóistennek, folytatni akarom ezt a munkát.”

Dani mellett még öt másik diák rendszeres munkatárs, és vannak reményteljes utódok is, akik beugrósként kezdenek, majd folyamatosan beletanulnak a feladatokba. Az idei tanév azzal a nehézséggel indult számukra, hogy az alapcsapat tagjai – akik közül többen is a média szakirányt választották – elballagtak, úgyhogy át kellett tőlük venni a stafétát.

Dani vezet körbe a stúdióban. Megtudjuk, ezek a terek eredetileg nem az oktatást szolgálták, hanem az épület háborús időkre tervezett védelmi rendszeréhez tartoztak. A gimnázium az 1930-as évek végén bombabiztos légópincerendszerrel épült meg. A második világháború idején légiriadókor a tanárok ide vezették le az osztályokat. A bombázások erősödésével 1943-tól a városi oktatást is összevonták: a tanítás a ciszterci gimnázium épületében folyt tovább, ide költöztek a polgári iskola osztályai is. A pincében az előírások szerint orvosi szobát és elsősegélyhelyet alakítottak ki, gyógyászati eszközökkel és gyógyszerekkel felszerelve. 1944 októberében, amikor országszerte megszűnt az oktatás, az egész épület katonai kórházzá vált. Lent, a légópincében már nem diákok várakoztak, hanem sebesültek feküdtek, és műtétek zajlottak. A háború után a pincét a szovjet hadsereg sajátította ki, az 1960-as években raktárként használták, burgonyát tároltak itt a szovjet katonák számára.

Közben megszólal az utolsó óra végét jelző csengő, és folyamatosan érkeznek a CMC-es csapat tagjai. Látszik, mennyire otthonuknak érzik a helyet. Néhányan a következő napindító témáiról beszélgetnek, mások egy iskola programról egyeztetnek. Működésük felidézi a ciszterci iskolák önképzőköreinek életét. Egy-egy érdeklődési terület összegyűjti a diákokat, a tevékenység aktív részvételükkel bontakozik ki. Lacziné Kiss Mária, az iskola nevelési igazgatóhelyettese mentorként áll mellettük, de a diákok teljes szabadságot élveznek a CMC közösségi terében. Élvezik az együtt gondolkodást, az önálló témaválasztást, a közös munkát. Feladatuk sokrétű: ők hangosítják az iskolai rendezvényeket, de kisebb városi rendezvényeket is. Készítenek kisfilmeket, képben és írásban dokumentálják az iskola életét. Az évek során a CMC diákjainak óriásit fejlődtek a technológiai kompetenciái, kitanulták a hangrögzítés, a vágás csínját-bínját.

Rákovics Nóra a CMC egyik vezető tagja. A területe a tartalomkészítés: iskolai eseményekről tudósít, interjúkat készít. Az ő feladata az új csapattagok bevonása, felkészítése is. „A jövőben nem ez a fő irány számomra, de örülnék, ha része lenne az életemnek” – mondja. Petrovics Adél a Mária Rádió Napindító műsorának is tagja, aki szintén bekapcsolódik az interjúk készítésébe. „Alap, hogy érdekeljen minket az alany. A felkészülés stresszes, de maga a beszélgetés élmény egy interjúhelyzetben” – mondja. Vajay-Horváth Ida fő területe beszámolók írása az iskolai rendezvényekről. Őt főként az újságírás érdekli. Időnként Dani is bekapcsolódik a tartalomgyártásba. „Már rengeteg műsort hallottam, jót és rosszat is. Megtanultam, mi az, ami működőképes, és mi az, ami nem. Nagy munka egy-egy interjúra felkészülni, hogy az ember ki tudja kerülni a klisészerű kérdéseket, és egyedi módon kérdezzen.”

A CMC nagyon nyitott a témaválasztást illetően. Interjúalanyaik közéleti szereplők, a kultúra, a sport jeles személyiségei. Gyakran megszólítják tanáraikat, diáktársaikat vagy épp az öregdiákokat is. „Egyetlen elvárásnak kell megfelelnünk, hogy az interjú legyen CK, azaz ciszterci kompatibilis” – mondja Nóra. A csapat folyamatosan keresi, milyen témákra lehetnek kíváncsiak diáktársaik. Az a tapasztalatuk, hogy saját korosztályuk érdeklődését nehezebb felkelteni. „Amire mindig nyitottak, az a podcast. A hobbik felé kell nyitnunk, érdekes embereket kell behoznunk, ez lehet a kiút” – állapítják meg.

A CMC közösséggé formálódását segíti, hogy számukra külön lelkinapot tartanak, a közös iskolai lelkinap alkalmával nekik ugyanis dolgozniuk kell: dokumentálni az eseményeket, tudósítani róluk, interjúkat készíteni. A székesfehérvári gimnázium példájára a többi ciszterci iskolában is ébred a médiatudatosság. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban már elindult egy hasonló program, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium szintén nyitottnak mutatkozik iránta.

A székesfehérváriak tavaly január 26-án, a rendalapító ünnepén szakmai napra hívták a ciszterci iskolák médiás diákjait. A „Ciszterci Médianapok”-nak elnevezett rendezvényen a négy ciszterci gimnázium diákjai közös projekten dolgozhattak. Idén már erre az együttműködésre építve, a Mária Rádió támogatásával zajlott le a gyakorlati szemléletű program.

