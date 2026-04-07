Rekordszámú önkéntes készül a gyermekvédelmi gondoskodásban élők 30. ÁGOTA táborára

A harmincéves ÁGOTA közösség idén minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett készül a programra.

Szegeden már a tavasz is egy különleges készülődés jegyében telt: a Csongor téri közösségi ház megtelt élettel, amikor önkéntesek százai érkeztek az ÁGOTA Közösség képzésére. A hangulat egyszerre volt izgatott és elhivatott – nem véletlenül, hiszen idén egy kerek évfordulóhoz érkezett a szervezet – számolt be a Délmagyar.

Rekordlétszám a felkészítésen

A szervezők szerint még soha nem volt példa arra, hogy ennyien jelentkezzenek a tavaszi képzésre. Tapasztalt segítők és első alkalommal érkező fiatalok egyaránt helyet foglaltak a padsorokban, hogy felkészüljenek az év egyik legfontosabb feladatára: a nyári ÁGOTA táborra.

A magas részvétel nemcsak számokban mérhető siker, hanem annak a jele is, hogy egyre többen érzik fontosnak a közösségi felelősségvállalást. Egy olyan ügy mellett állnak ki, amely csendben, de annál mélyebben formálja a résztvevők életét.



Az önkéntesképzés során a jelentkezők nem pusztán szervezési feladatokra készülnek. A program célja, hogy megértsék a gyermekvédelmi rendszerben élő fiatalok helyzetét, és képesek legyenek kezelni azokat a nehézségeket, amelyekkel ezek a gyerekek nap mint nap szembesülnek.

A bizalomépítés, a traumák feldolgozása és az érzelmi támogatás mind olyan terület, ahol az önkéntesek kulcsszerepet játszanak. Ez a munka nem látványos, mégis sorsokat formál.

ÁGOTA tábor: harminc év, ezer élet

Az idei év egyik legfontosabb eseménye a jubileumi, 30. ÁGOTA tábor lesz, amelyet július végén rendeznek meg Tass-Alsószenttamáson. A tizenegy napos programon mintegy ezer fiatal vehet részt – olyan gyerekek, akik számára ez az időszak sokszor többet jelent egy egyszerű nyaralásnál.

A tábor élményekkel, közösségi programokkal és terápiás elemekkel segíti a résztvevőket abban, hogy önbizalmat és jövőképet kapjanak. Sokuk számára ez az év legfontosabb kapaszkodója.



Kapaszkodót adni évről évre

Az önkéntesek között sok a visszatérő segítő is. Közéjük tartozik Koskai Odett szegedi egyetemi hallgató, aki már évek óta része a közösségnek. Mint mondta, minden alkalommal új tapasztalatokkal gazdagodik, de a legnagyobb élményt az jelenti számára, hogy valódi segítséget nyújthat.

Ez a szemlélet adja az ÁGOTA Közösség erejét is: nem egyszeri akcióról van szó, hanem hosszú távú elköteleződésről. Harminc év alatt generációk nőttek fel úgy, hogy valaki ott volt mellettük, figyelt rájuk, és hitet adott nekik.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye; Délmagyar

Fotó: Karnok Csaba

Magyar Kurír