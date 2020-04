Rendhagyó érettségi – Hogyan készülnek a Frankában?

– Amikor megszületett a döntés az érettségi megtartásáról, sokan féltek attól, hogy nem lesz elég felügyelő tanár. Önöknél sikerült ezt megoldani?

– Egyelőre arra számítunk, hogy május 4-től elkezdődnek az érettségi vizsgák, de tisztában vagyunk vele, hogy (...) még történhet változtatás. A szükséges tanári létszámot úgy biztosítottuk, hogy megkérdeztem a kollégákat, ki az, aki önként vállalni tudná ezt a feladatot. Végül elegen jelentkeztek, így nem volt szükség arra, hogy más módon osszunk be valakit.

– A fertőtlenítést hogyan tudják megoldani?

– Mi felkészültünk arra, hogy ezt saját személyzettel oldjuk meg, de nemrég megkerestek bennünket a város polgármesteri hivatalából, és felajánlották a segítségüket. Ez azt jelenti, hogy az összes tantermet szakszerűen fertőtlenítik minden vizsga előtt.

– Mennyi diák fog most érettségizni?

– Jelenleg ötven érettségizőnk van.

– Hogyan oldják meg, hogy ne érintkezzenek, találkozzanak egymással a diákok?

– Az előző évekhez képest több teremben lesz majd az érettségi, külön folyosóra osztjuk be a diákokat, de arra is gondoltunk, hogy egy vizesblokkot csak kevesen használjanak. Az ebédeltetést is úgy szeretnénk megoldani, hogy legalább másfél méterenként üljenek majd a diákok. Persze az nagy fájdalmunk, hogy miközben egy érettségi önmagában is nagy nyomást jelent egy diák számára, ez a helyzet még nehezíti is az amúgy sem könnyű körülményeket.

– Az önök diákjainak a nagy része nem esztergomi. Ők hol fognak lakni?

– Számukra meg fogjuk nyitni a kollégiumot. A jelenlegi helyzetben szobánként egy diákot kell majd elhelyeznünk. Most úgy látjuk, hogy ennek a szervezése megoldható. A diákoknak azt kell majd elfogadniuk, hogy nem hagyhatják el a hálót, legfeljebb a szoba elé lehet kiülni, betartva a szükséges távolságot.

– Hány napon át tart majd az érettségi?

– Kicsivel több mint két hétig tartanak az írásbeli vizsgák, de ebből négy nap lesz az, amikor tényleg többen lesznek az épületben. Ez azt jelenti, hogy a diákok nagy része vasárnap este érkezik és csütörtökön már haza is megy.

– Lesz esetleg olyan eset, amikor mégis szóban vizsgázik egy diák?

– Hittanból és testnevelésből lesz majd szóbeli.

– Ha valakinek nem sikerül a vizsgája, hogyan javíthat majd?

– Aki legalább 12 százalékosra megírja az írásbelit, az szóban javíthat. Erre valószínűleg júniusban kerülhet sor. Terveink szerint a most elhalasztott előrehozott érettségikre ősszel kerülhet sor.

– Tud olyan diákról, aki elhalasztja az érettségit?

– Nem, minden diákunk most fog érettségizni. Ez azért van így, mert erre készültek, most segítenek nekik a tanárok a felkészülésben, most jutottak el a tudásuk maximumáig, ha halasztanának, akkor félő, hogy egyedül nehezebben tudnának újra felkészülni. Ugyanakkor volt, aki élt a szintmódosítás lehetőségével.

– Lesz emelt szintű érettségi?

– Igen, de természetesen ez is csak írásban. Ez annak jelenthet esetleg gondot, aki szóban jó igazán, de az alapvető tudásbeli különbségek mindenképpen itt is kijönnek. Véleményem szerint az érettségi megtartása mellett leginkább az emelt szintű lebonyolítása szólt, hiszen ez az eredmény számít majd be a felvételibe.

Fotó: Andráskó Balázs

Baranyai Béla/Magyar Kurír