Rendőri védelmet kapott a nápolyi maffia által megfenyegetett pap

Rendőrgyűrű vette körbe a Szent Pál apostolról elnevezett templomot, ahol Patriciello atya plébánosként szolgál.

Rendőri ellenőrző pontokat állítottak fel Caivano több utcáján „annak hangsúlyozására, hogy a hatóságok jelen vannak” – hangoztatta Michele di Bari nápolyi prefektus, aki hétfő estére rendkívüli biztonsági egyeztetést hívott össze a szervezett bűnözés elleni küzdelemben részt vevő hatóságok képviselőivel.

Az olasz államfő, Sergio Mattarella és a miniszterelnök, Giorgia Meloni szolidaritását és az állam közelségét fejezte ki Patriciello atyának.

Maurizio Patriciello vasárnap reggel a gyermekeknek tartott misét mutatta be, amikor áldozáskor egy férfi egy zsebkendőbe rejtett lövedéket helyezett a kezébe. A pap nem vette rögtön észre, mit adtak át neki, helyette a misén részt vevő újságírónő, Marilena Natale, aki szintén rendőri védelem alatt él, vette üldözőbe a férfit, akit a templom előtt őrizetbe vettek.

A 75 éves férfi, mint kiderült, egy börtönbüntetését töltő Camorra-főnök apósa.

A paphoz eljuttatott lövedék egyértelmű fenyegetésnek számít.

Caivanóban szeptember 27-én, szombaton avattak fel egy új játszóteret, majd néhány órával később hat motoros száguldott végig a közeli utcákon, és többször a levegőbe lőtt: a Camorra nyelvén ez a terület feletti uralmat jelezte. Patriciello atya azonnal közösségi oldalán reagált, megálljt parancsolva: „Álljatok meg! Utatok vagy a börtönbe vagy a temetőbe vezet!” – írta.

A Nápoly városával egybenőtt, harmincötezer lakosú Caivano a Camorra egyik fellegváraként ismert. A hetvenéves Patriciello atya közel negyven éve szolgál Caivanóban, és következetes működésével kiérdemelte a „klánellenes” pap nevet.

2023-ban a most felavatott játszótér helyén álló parkban tizenévesek egy csoportja megerőszakolt két szintén kiskorú lányt. Az elkövetők között helyi Camorra-tagok gyerekei is voltak.

A Giorgia Meloni vezette kormány ugyanabban az évben törvényrendelettel előírta a Caivanóban élő gyerekek támogatását oktatási és szociális programokkal.

