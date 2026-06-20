Rendőrtiszt szeretne lenni a Győri Egyházmegyei Karitász által segített diák

Nézőpont – 2026. június 20., szombat | 13:01
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A Győri Egyházmegyei Karitász a „Lépcsőfok” tanulást segítő országos program és saját forrásai révén idén nyolc nehéz sorsú diák tehetségének kibontakozását segíti. Paksa Balázs, az egyházmegyei karitász munkatársa beszélgetett egyikükkel, az idén érettségiző Haraszt Anikóval, akinek étkezését, angolóráját és edzőtermi elfoglaltságát is támogatja a szervezet.

– Kérlek, néhány mondatban mutatkozz be az olvasóknak!

– Haraszt Anikó Sarolta vagyok, Kisbérről származom. Korábban az ászári iskolába jártam, jelenleg a győri Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikumba járok rendészeti szakra. Két testvérem van: a bátyám hat évvel idősebb, a kishúgom kilenc évvel fiatalabb nálam. Jóban vagyok velük, a húgom nagyon aranyos. Ő együtt lakik velünk, és mivel nehezebben megy neki a tanulás, többször leülök vele tanulni. Nem tudom megmagyarázni, miért, de gyerekkorom óta érdekel a rendészet, és szeretném ezt minél magasabb szinten tanulni. Bár az osztályomban a kezdeti lelkesedéshez képest most már alig akar valaki rendőr lenni, én úgy érzem, örömmel fogom csinálni a szakmámat.

– Mesélj egy kicsit az iskoládról!

– Az érettségi tantárgyak mellett rendészeti tantárgyakat is tanulunk, idén fogok érettségizni. Kicsit félek tőle, de többször írtam már próbaérettségit, és azok eddig jól sikerültek. Érettségi után egy technikumi évet még maradok a Bercsényiben, és utána szeretnék egyetemre menni. Lehetőleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, de még nem döntöttem el, melyik szakra. Az osztályomat bírom, vannak barátaim, és a tanárok is jók: néhányan szigorúbbak, de ez nem baj.

Ami a nyelveket illeti, kiskorom óta szerettem volna angolt tanulni, ennek ellenére némettel kezdtem. Ennek most érzem az előnyét, mert a német után az angol most könnyebb. Nagyon szeretnék nyelvvizsgázni, ezért jól jönnek a különórák. A két nyelvet most kicsit keverem még, de élvezem.

– Hogy néz ki egy napod?

– Hát, szabadidőm most nem nagyon van. A Kisbérről való egyórás beutazás nagyon sok időt elvesz, emellett kedden és csütörtökön angolórám van, heti háromszor pedig edzőterembe megyek, szóval sűrűek a napjaim.

– Edzőterembe jársz?

– Rendészeti szakon tanulok, ezért számomra nagyon fontos a fizikai edzettség és felkészülés. Ennek érdekében három különböző testnevelő tanárom van, viszont az órák sokszor csúsznak, és úgy érzem, erősítésre van szükségem. A fekvőtámaszomon, a húzódzkodáson és az állóképességemen szeretnék javítani. Nagyon köszönöm a karitásznak, hogy fitneszbérlettel segíti ezt.

– Gondolom, a táplálkozásodra is figyelned kell…

– Igen. Régebben anyukám fizette nekem az ebédet, ami viszont annyira megdrágult, hogy úgy döntöttem, szendvicset készítek magamnak. Ez viszont nem működött, szerettem volna meleget enni, így nagy könnyebbség, hogy a meleg ebédhez is támogatást kapok.

– Mik a terveid?

– Szeretném megcsinálni a jogsit: jelenleg a KRESZ-t tanulom online, és talán nyártól vezethetek. És persze szeretném, ha sikerülne az érettségi.

Szöveg és fotó: Paksa Balázs

Forrás: Győri Egyházmegyei Karitász

Magyar Kurír

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