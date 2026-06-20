Rendőrtiszt szeretne lenni a Győri Egyházmegyei Karitász által segített diák

– Kérlek, néhány mondatban mutatkozz be az olvasóknak!

– Haraszt Anikó Sarolta vagyok, Kisbérről származom. Korábban az ászári iskolába jártam, jelenleg a győri Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikumba járok rendészeti szakra. Két testvérem van: a bátyám hat évvel idősebb, a kishúgom kilenc évvel fiatalabb nálam. Jóban vagyok velük, a húgom nagyon aranyos. Ő együtt lakik velünk, és mivel nehezebben megy neki a tanulás, többször leülök vele tanulni. Nem tudom megmagyarázni, miért, de gyerekkorom óta érdekel a rendészet, és szeretném ezt minél magasabb szinten tanulni. Bár az osztályomban a kezdeti lelkesedéshez képest most már alig akar valaki rendőr lenni, én úgy érzem, örömmel fogom csinálni a szakmámat.

– Mesélj egy kicsit az iskoládról!

– Az érettségi tantárgyak mellett rendészeti tantárgyakat is tanulunk, idén fogok érettségizni. Kicsit félek tőle, de többször írtam már próbaérettségit, és azok eddig jól sikerültek. Érettségi után egy technikumi évet még maradok a Bercsényiben, és utána szeretnék egyetemre menni. Lehetőleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, de még nem döntöttem el, melyik szakra. Az osztályomat bírom, vannak barátaim, és a tanárok is jók: néhányan szigorúbbak, de ez nem baj.

Ami a nyelveket illeti, kiskorom óta szerettem volna angolt tanulni, ennek ellenére némettel kezdtem. Ennek most érzem az előnyét, mert a német után az angol most könnyebb. Nagyon szeretnék nyelvvizsgázni, ezért jól jönnek a különórák. A két nyelvet most kicsit keverem még, de élvezem.

– Hogy néz ki egy napod?

– Hát, szabadidőm most nem nagyon van. A Kisbérről való egyórás beutazás nagyon sok időt elvesz, emellett kedden és csütörtökön angolórám van, heti háromszor pedig edzőterembe megyek, szóval sűrűek a napjaim.

– Edzőterembe jársz?

– Rendészeti szakon tanulok, ezért számomra nagyon fontos a fizikai edzettség és felkészülés. Ennek érdekében három különböző testnevelő tanárom van, viszont az órák sokszor csúsznak, és úgy érzem, erősítésre van szükségem. A fekvőtámaszomon, a húzódzkodáson és az állóképességemen szeretnék javítani. Nagyon köszönöm a karitásznak, hogy fitneszbérlettel segíti ezt.

– Gondolom, a táplálkozásodra is figyelned kell…

– Igen. Régebben anyukám fizette nekem az ebédet, ami viszont annyira megdrágult, hogy úgy döntöttem, szendvicset készítek magamnak. Ez viszont nem működött, szerettem volna meleget enni, így nagy könnyebbség, hogy a meleg ebédhez is támogatást kapok.

– Mik a terveid?

– Szeretném megcsinálni a jogsit: jelenleg a KRESZ-t tanulom online, és talán nyártól vezethetek. És persze szeretném, ha sikerülne az érettségi.

Szöveg és fotó: Paksa Balázs

Forrás: Győri Egyházmegyei Karitász

Magyar Kurír