Restaurálták a Váci Egyházmegyei Könyvtár két értékes Káldi-kötetét

A munkálatokat Fehrentheil Henriette papír- és könyvrestaurátor végezte. A restaurálás során megtörtént a kötetek tisztítása, konzerválása a sérült papírlapok és kötéselemek helyreállítása, valamint a hiányok pótlása.
Ennek köszönhetően a dokumentumok nemcsak biztonságosan megőrizhetők a jövő számára, hanem ismét bemutathatóvá váltak.
A restaurált kötetek különösen fontosak a Váci Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményében, hiszen Káldi György neve elválaszthatatlan a magyar katolikus művelődés- és könyvtörténettől.
A restaurálás időszerűségét tovább növeli, hogy 2026-ban ünnepeljük a Káldi-biblia első, 1626-os bécsi kiadásának 400. évfordulóját.
A jubileumi év kivételes alkalmat kínál arra, hogy a Káldi György személyéhez és munkásságához kapcsolódó értékes dokumentumokat szélesebb közönség előtt is bemutassák.
A restaurált kötetek ősszel a Váci Egyházmegyei Könyvtár Káldi-emlékév alkalmából készülő kamarakiállításán is láthatók lesznek.
A kiállításon a látogatók a prédikációs kötetek mellett a Káldi-biblia történetéhez kapcsolódó további ritkaságokat is megismerhetik, köztük a könyvtárban őrzött kézirat- és nyomtatványtöredékeket.
A restaurálási munkálatok a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával valósulhattak meg.
Forrás és fotó: Váci Egyházmegyei Könyvtár/Váci Egyházmegye
Magyar Kurír
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