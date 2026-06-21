Restaurálták a Váci Egyházmegyei Könyvtár két értékes Káldi-kötetét

Kultúra – 2026. június 21., vasárnap | 14:20
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Két különleges, 1631-ben Pozsonyban megjelent Káldi György prédikációs kötet restaurálása valósult meg a Váci Egyházmegyei Könyvtárban. A több mint 390 éves nyomtatványok állapota az évszázadok során jelentősen romlott, ezért megőrzésük érdekében szakszerű restaurátori beavatkozásra volt szükség.

A munkálatokat Fehrentheil Henriette papír- és könyvrestaurátor végezte. A restaurálás során megtörtént a kötetek tisztítása, konzerválása a sérült papírlapok és kötéselemek helyreállítása, valamint a hiányok pótlása.

Ennek köszönhetően a dokumentumok nemcsak biztonságosan megőrizhetők a jövő számára, hanem ismét bemutathatóvá váltak.

A restaurált kötetek különösen fontosak a Váci Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményében, hiszen Káldi György neve elválaszthatatlan a magyar katolikus művelődés- és könyvtörténettől.

A restaurálás időszerűségét tovább növeli, hogy 2026-ban ünnepeljük a Káldi-biblia első, 1626-os bécsi kiadásának 400. évfordulóját.

A jubileumi év kivételes alkalmat kínál arra, hogy a Káldi György személyéhez és munkásságához kapcsolódó értékes dokumentumokat szélesebb közönség előtt is bemutassák.

A restaurált kötetek ősszel a Váci Egyházmegyei Könyvtár Káldi-emlékév alkalmából készülő kamarakiállításán is láthatók lesznek.

A kiállításon a látogatók a prédikációs kötetek mellett a Káldi-biblia történetéhez kapcsolódó további ritkaságokat is megismerhetik, köztük a könyvtárban őrzött kézirat- és nyomtatványtöredékeket.

A restaurálási munkálatok a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával valósulhattak meg.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegyei Könyvtár/Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

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