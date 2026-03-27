A rezilienciáról, a kitartás és az alkalmazkodás képességéről szólt a hitoktatók szakmai napja Vácon

Az egyházmegye hittantanárai a váci Nagyboldogasszony-székesegyház előtt gyülekeztek március 21-én reggel, majd a székesegyházban közös keresztúti imádságot vettek részt a dabasi esperesi kerület hitoktatóinak vezetésével.

A PüspökVác Rendezvényközpontban Arnold Fülöp hitoktatási igazgató köszöntötte a tanárokat, majd elmondta, hogy a szakmai program gerincét a reziliencia témakörében tartott előadás adja, hiszen számtalan kihívás előtt állnak a hitoktatók, nehéz helyzetekben kell helyt állniuk, mindennapi munkájuk során szükségük van az alkalmazkodás és a rugalmasság képességére.

Nemes Éva, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója előadásában azt járta körbe, mit jelent a reziliencia, miért van rá szükségünk, miért jó, ha reziliensen tudunk működni, hogyan fejleszthető, illetve mi gátolhatja a reziliens működést és hogyan lehet ezeket a gátakat feloldani.

A reziliens működés lényege, hogy az ember kétségbeesés nélkül megtalálja a megfelelő megoldási módot az adott helyzetben, és abból jól jöjjön ki. A reziliens személy felismeri és újraértelmezi a helyzetet, a váratlan lehetőségeket, megtalálja a kudarcban is az értelmet – mondta az oktató.

Ismertette a reziliencia fogalmát, amely nem más, mint az ember rugalmas, újratervezésre alkalmas képessége, amely segítséget nyújt a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodásban. A reziliens működés kialakulása dinamikus folyamat, és a reziliencia képessége fejleszthető, mert nem egyetlen kompetencia. Részletesen tárgyalta a reziliens személyre jellemző képességeket, mint az érzelmek szabályozását, a rugalmas gondolkodást, az empátiát, a nyitottságot, a realista optimizmust. Ezek a kompetenciák igazából egymásra épülnek, és születésünktől kezdve alakulnak ki.

Nemes Éva elmondta, a reziliens működést gátolja a hibáztatástól, megítéléstől, megszégyenüléstől, sebezhetőségtől való félelem. Fejlesztéséhez pedig ismerni kell saját érzéseinket, érzékeny pontjainkat, perspektívánkat, mi az, amit megtehetünk magunkért. Végezetül hangsúlyozta az empátia szerepét, amely nem más, mint ítélkezésmentes megközelítése a másiknak, érzéseinek megértése és visszajelzés küldése mindezekről.

Bágya János, a Váci Egyházmegye cigánypasztorációs referense bemutatta a cigányság körében végzett lelkipásztori munkájukat. Ismertette a háromlépcsős közösségfejlesztési programjukat, amely a családias közösség építésével kezdődik, majd egyedi liturgikus alkalmak követik, végül cigány–magyar közösségi alkalmakon, ünnepeken való részvétel követi. Pasztorációs terveik közé tartozik, hogy minél több plébánián tarthassanak csoportfoglalkozásokat. Céljuk, hogy a cigánypasztoráció csoportjaival és a nem cigány hívekkel evangéliumi egységre lépjenek. Reményét fejezte ki, hogy a hitoktatókon keresztül kapcsolatba kerülhetnek a helyi cigánysággal is.

Kovács Zsolt ifjúsági lelkész a májusban Dabason megrendezendő Mentefeszt fesztivált mutatta be a hitoktatóknak, amelyre szeretettel hívják és várják a fiatalokat. Ez a fesztivál találkozási pontot teremt a keresztény fiatalok számára egy olyan közegben, ahol a hit, a közösség, a zene, a beszélgetések és a közös élmények természetes módon kapcsolódnak össze. Missziós céljuk a fiatalok megszólítása, meghívása a Mente Misszióba.

Koncz Kinga, a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény igazgatója és Marosi Eszter az általuk kidolgozott SzimbólumTÁR múzeumpedagógiai oktatócsomagot mutatták be, illetve ismertették a nyári alkotótábor témáját. Az oktató kártyacsomag 25-25 állat, növény, tárgy és fogalom szimbólumát ábrázolja, a leggyakrabban előforduló szakrális és általános képi elemek tárházát vonultatja fel, kitűnő segédanyagot nyújtva a pedagógusoknak.

Végezetül Balogh László atya, hitoktatási referens ismertette a hitoktatás területét érintő személyi változásokat és megköszönte a távozó koordinátorok munkáját.

