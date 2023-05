Robotok és lézervágók – Így újul meg a tanítás a Máltai Szeretetszolgálat iskoláiban

A projekt célja, hogy az öt máltai általános iskola 3–8. évfolyamán tanuló, mintegy 780 diák számára olyan támogató tanulási környezetet alakítson ki, amely elősegíti a hátrányból induló diákok iskolai jóllétét és a munkaerőpiaci érvényesüléshez szükséges készségek elsajátítását.

A támogatók által adományozott hatvanmillió forintból az idei tanévben alkotópedagógiai műhelyt rendezett be Tiszaburán a Máltai Iskola Alapítvány, ahol a gyerekek komplex pedagógiai program keretében 21. századi technológiával – lézervágóval és 3D nyomtatóval – tárgyakat készítenek. Gyulajon robotika szakkör indult, melynek során programozással és robotikával foglalkoznak majd a diákok. A dombóvári máltai szakképző intézmény diákjai tavasztól a Revolution Robotics készletének és módszertani csomagjának segítségével képzésben vesznek részt, hogy később ők is segíthessenek a gyulaji általános iskolának robotika szakkört és nyári tábort tartani.

A projekt részeként a pedagógusok képzése a csoportos módszertani műhelyek mellett egyéni tanárkísérés formájában is zajlik. Ez a továbbképzési forma elősegíti, hogy a tanárok valódi, hétköznapi kihívásaira keressenek közösen pedagógiai fókuszú válaszokat. Az 1–6. osztályos diákok matematikai alapkompetenciáinak módszeres és tudatos fejlesztéséhez egyre több máltai iskolában használják a tanítók a Matific programot, ami az egyéni tudás- és készségszinttől függően kínál önálló, játékos tanulási utakat a gyerekeknek.

„Az Interactive Brokers Central Europe Zrt. örömmel támogat egy, a hátrányos helyzetű közösségeket építő, pozitív irányban befolyásoló oktatási programot” – fogalmazott Hanti Miklós, a fő támogató vezérigazgatója. Hozzátette: „ez az innovatív digitális oktatási program a benne elkötelezetten részt vevő tanárok számára kreatív módokat biztosít a diákok bevonására, és reményeink szerint arra is alkalmas, hogy feltárja a diákok számára az előttük álló hatalmas lehetőségeket”.

Az Interactive Brokers Central Europe Zrt. és további jelentős adományozók – a Revolution Robotics Foundation, a Continental Automotive Hungary Kft., és Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda (Baker McKenzie) támogatásának köszönhetően megvalósuló projekt nem csupán a digitális tanulást segítő környezethez, új szoftverekhez és informatikai eszközökhöz segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány által fenntartott iskolák diákjait, hanem tanáraik is folyamatos szakmai támogatást kapnak ahhoz, hogy hatékonyan tudják használni a digitális eszközöket. A program ­– amit további cégek, a Famig.hu Kft., MIAS Hungary Kft., HiVentures Zrt., Magyar Posta és magánszemélyek is támogattak – hosszútávú célja a valódi esélyteremtés, a diákok mérhető készségfejlődése, különösen az önszabályozó tanulás, együttműködés, digitális kompetenciák terén. Cél továbbá, hogy mindeközben növekedjen az iskolai jóllét – a diákok és tanárok lelki-mentális egészsége, motivációja is.

„Technológiai vállalatként a Continentalnál pontosan látjuk, hogy a digitális készségek megléte már manapság is elengedhetetlen a munkaerőpiacon és ennek a tudásnak a szerepe a jövőben még inkább felértékelődik. Ezért tartjuk fontosnak, hogy egy olyan oktatási és szemléletformáló projektet támogassunk, amely lehetőséget biztosít a hátrányból induló gyermekeknek felkészülni a jövő kihívásaira” – mondta el Kalmár Ákos, a Continental országos HR vezetője.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

