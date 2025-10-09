Rómába zarándokoltak a gödi egyházközség tagjai

A korai indulást követően a csoport még éppen odaért XIV. Leó pápa Úrangyala-imádságára a Szent Péter térre. Az imádság után a hívek örömére a Szentatya körbejárta a teret, így a zarándokok egészen közelről láthatták őt.

A nap második felében a római salvatoriánus generálisi ház kápolnájában, Boldog Jordán Ferenc atya, a salvatoriánus rend alapítójának sírjánál tartották a zarándoklatot megnyitó szentmisét.

Hétfőn délelőtt a zarándokok a Via della Conciliazione úton haladva, az egyházi jubileumi zarándoklat hivatalos útvonalán keresztül lépték át a Szent Péter-bazilika szent kapuját. Ez a pillanat különleges jelentőséggel bírt, hiszen a szent kapu átlépése mindig a bűnbocsánat és az újjászületés jelképe. A bazilikában lehetőség nyílt arra is, hogy a csoport Szent Péter apostol sírjához egészen közel imádkozhasson. A délutánt a Vatikáni Múzeum kincseinek felfedezésével töltötték: a Raffaello-termek és a Sixtus-kápolna freskói gyönyörű látványt tártak eléjük. Különös érzés volt belépni abba a kápolnába, ahol mindössze négy hónappal korábban a konklávét tartották, amelyen megválasztották XIV. Leó pápát.

Kedden a zarándokok a Magyarok Nagyasszonya-kápolnában, a Szent Péter-bazilika altemplomában vettek részt szentmisén, több magyar csoporttal együtt. Ezután a Szent Kelemen-bazilikát és a Lateráni Szent János-bazilikát keresték fel, ahol újabb szent kapun léphettek át.

A szerdai napon a csoport ismét a Szent Péter téren gyűlt össze, hogy részt vegyen a pápai általános audiencián. A hívők ezúttal is testközelből láthatták a Szentatyát, aki az audiencia előtt körbejárta a teret. Az audiencia végén pápai áldásban részesültek. Délután a Santa Maria Maggiore-bazilika következett, ahol újabb szent kapun léphettek át, és imádkozhattak a Salus Populi Romani ikon előtt – ez az a Mária-kép, amelyhez Ferenc pápa is gyakran járt imádkozni apostoli útjai előtt és után. Megható pillanat volt megemlékezni arról, hogy pontosan két évvel korábban, 2023. szeptember 30-án kreálta Ferenc pápa bíborossá Prevost püspököt, akit ma már pápaként tisztelünk.

Csütörtök délelőtt a zarándokok ellátogattak a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikába, ahol átléptek a negyedik szent kapun is. Itt, Szent Pál apostol sírjánál, és a falon körbefutó pápa-portrésorozat előtt imádkozhattak a világegyházért és közösségükért.

A zarándoklat utolsó napján, pénteken a csoport elbúcsúzott Rómától, és észak felé vette az irányt. A hegytetőre épült Orvieto városába látogattak, ahol megcsodálták az orvietói dómot, amely egy 12 éves vértanú kislány emlékére épült. Nem messze onnan, Bolsenában 1263-ban történt egy eucharisztikus csoda: mise közben az ostyából vér cseppent az oltárra terített korporáléra. Ezt a szent ereklyét azóta az orvietói székesegyházban őrzik, és minden év Úrnapján körmenetben viszik körbe.

A zarándoklat minden napja szentmisével kezdődött, míg a délutánok szabad programot kínáltak: a szerdai napon például egy kisebb csoport ellátogatott az ókori Róma emblematikus helyszíneire: a Colosseumhoz, a Forum Romanumhoz és a Palatinus dombhoz.

A zarándoklat minden résztvevője gazdagabb szívvel tért haza: a közösség ereje, az imádság, a történelem és a Szent Város légköre mind hozzájárult ahhoz, hogy a gödiek lelkileg megújulva térhessenek vissza otthonukba. Hálás köszönet Miklusiak Kristóf atyának, aki nemcsak vezette, hanem lelkileg is kísérte a zarándokokat ezen a felejthetetlen úton. Biztosak lehetünk benne, hogy e római napok maradandó lelki élményt és hitbéli megerősödést adtak mindannyiuknak.

Szöveg és fotó: Kollár Péter/gödi egyházközség

Forrás: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír