Rómában dobog a katolikus családok szíve – Magyarok is részt vesznek a családok jubileumán

A küldöttségben egyházmegyei családreferensek, különböző családmozgalmak, így a Házas Hétvége, a Schönstatt családmozgalom vagy a Fokoláre képviselői és családjaik mellett két római katolikus pap és három görögkatolikus pap vesz részt, utóbbiak közül van, aki a családját vagy annak egy részét is magával hozta.

A magyar résztvevők számára a program május 29-én, csütörtök este vette kezdetét, amikor a közös vacsorát követően a magyar zarándokok fogadására létrehozott Szent István Házban egy rövid ismerkedő körre került sor.

A küldöttség május 30-án, pénteken, rögtön a program elején valódi zarándokcsoporttá válhatott, hiszen az Angyalvár tövében található Piazza Piától indulva egy körülbelül félórás, de a már kora reggel is tűző nap miatt embert próbáló úton vitték a felvett zarándokkeresztet.

Már a buszúton összefutottunk egy idősebbekből álló zarándokcsoporttal, akik Szicíliából érkeztek, körülöttünk spanyolok, mexikóiak, lengyelek várták, hogy ők is megkapják az egyszerű zarándokkeresztet, amelyen elölről Jézus alakja található, ha nem is teljesen hagyományos korpuszként, hátulról pedig a jubileumi szentév logója.

A Szentszék által kiadott zarándoklap segített felkészülni a kis zarándokútra, szentírási idézetekkel és a Mindenszentek litániájával. Marton Zsolt püspök hangsúlyozta, hogy a mi reményünk nem csalfa, vak, mint Csokonai Vitéz Mihály versében, hanem az Isten szeretetében gyökerező biztos reménység.

A Via della Conciliazionén énekelve, imádkozva, többek közt a rózsafüzér egyik tizedét mondva jutottunk el az erre kijelölt ösvényen a Szent Péter-bazilikához, ahol a hömpölygő tömeg közepette közelítettük meg Szent Péter sírját.

Ezután két magyar vonatkozású intézményt keresett fel a magyar küldöttség, a Német-Magyar Kollégiumot, ahol Farkas Ákos váci papnövendék, az intézmény cantus magistere, vagyis a zenéért felelős növendék kalauzolta a résztvevőket. A kollégium fasiszta stílusú kápolnájában csak kivételes esetekben vesznek részt külsősök szentmisén, mivel alapvetően az ott tanuló papnövendékek, papok szolgálatában áll.

A gyakorlatilag az egykori Osztrák-Magyar Monarchia és Németország vonzáskörzetéből érkező papi-kispapi intézmény után egy rövid ebédszünetet követően a Pápai Magyar Intézetben (PMI) folytatta a magyar vonatkozású római intézményekkel az ismerkedést a csapat. Itt Törő András rektor fogadott minket, ő mesélt a nem szokványos, állami és egyházi funkciókat is vegyítő magyar épületről, amely a Magyar Nagykövetségnek és a Római Magyar Akadémiának is helyet ad. A PMI-ben kifejezetten már végzett papokat fogadnak, akik Rómában vannak továbbképzésen. A rektor egyfajta laza szerzetesközösségként határozta meg az itt lakó magyar papok közösségét. Nagy Csaba atya, aki a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye családreferenseként érkezett a találkozóra, felidézte egykori élményeit, többek között azt, hogy vasárnap délutánonként mennyit kirándultak az akkori rektor, Tóth Tamás vezetésével.

Ezt követően délután többen csatlakoztak a közös programsorozathoz is: a Spanyol lépcső tetején található Santa Trinità dei Monti-templomban Lisieux-i Szent Teréz szüleinek, a Martin házaspárnak az ereklyéi jelenlétében lehetett imádkozni, a templom kertjében koncert és gyermekprogramok zajlottak a hazánkban is jelenlevő Emmánuel közösség szervezésében. Ezt követően egy rövid szünet után imavirrasztást tartottak.

Május 31-én, szombaton a Szent István Ház kápolnájában bemutatott szentmisét követően több részre oszlott a csoport. A legtöbben a Santa Maria in Trastevere-templomban tartott katekézisre mentek, amelyet Vincenzo Paglia püspök, a Család Pápai Tanácsának és a Pápai Életvédő Akadémiának a korábbi elnöke tartott. Mások mellett a Pécsi Egyházmegyéből érkezett Szí házaspár is ezen a programon vett részt, nagy lelkesedéssel számoltak be róla, milyen mély katekézist hallottak. A nyolcvanéves főpásztor felhívta a figyelmet arra, hogy megnőtt az átlagéletkor, és így mindannyiunknak fel kell készülnünk arra a lehetőségre, hogy húsz-harminc évvel tovább élünk, azaz ennyivel tovább leszünk idősek. Hangsúlyozta, hogy az idősek feladata, megtanulják megélni és átadni, hogy lehet lassabban, ráérősebben élni az életet. Ugyanakkor rávilágított, hogy lehet lustának lenni úgy, hogy mondjuk tévét nézünk, de nem lehetünk lusták a hit továbbadásában.

Voltak, akik a Róma különböző terein Párbeszédek a várossal elnevezéssel zajló kulturális és lelki programok közül választottak, így például a Gödről érkezett Takáts házaspár négy tizen- és huszonéves korú gyermekével együtt. Többek között a Spanyol lépcsőhöz mentek el, ahol a Neokatekumenális Út idősebb és fiatalabb tagjainak köszönhetően remek zene volt tánctanítással egybekötve.

Mindeközben félnapos konferenciát rendeztekett a LUMSA Egyetemen az Európai Családegyesület, a FAFCE és azt Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezésében a globális családpaktum és a családegyesületek nemzetközi hálózata témájában. A családpaktum az a közös cselekvési program, amelynek az a célja, hogy párbeszédet alakítson ki a családpasztoráció és a családdal foglalkozó tanulmányi és kutatóközpontok között, melyek a katolikus egyetemeken működnek szerte a világon. A paktum a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának, valamint a Pápai Társadalomtudományi Akadémiának a kezdeményezése, mely a család kulturális és antropológiai jelentőségére és a család előtt álló új kihívásokra irányuló vizsgálatokból és kutatásokból született. Az együttműködés jegyében számos szereplő kapott hangot mind az öt kontinensről.

A konferencián részt vett Csehné Vadnai Borbála, a nagy múltú KALÁSZ női lelkiség nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa is, aki egyben a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének (WUCWO) családokkal foglalkozó munkacsoportjának a vezetőjeként van jelen a mostani szentévi találkozón. A világszövetség egyébként jövő héten tartja vezetőségi találkozóját Rómában. Borbálának Mariolina Ceriotti Migliarese előadása érintette meg a szívét, az olasz gyemekpszichiáter és -pszichoterepauta többek között azt hangsúlyozta, hogy valós házasság lebegjen a szemünk előtt, ne az eszményit akarjuk megvalósítani. Hangsúlyozta, hogy a családban különböző emberek élnek együtt, akár a férjet és a feleséget, akár a különböző generációkat vesszük. Ha ezt az egyszerű, de nagyon lényeges alapvetést nem vesszük figyelembe, nagyon könnyen szétcsúszhat a családi élet.

A délután során a Santa Maria Maggiore-bazilikához látogatott el a magyar különítmény, ahol átléptek a szentkapun, majd egyesével fejet hajtottak Ferenc pápa sírjánál, végül egy rózsafüzért is elmondtak közösen. Bár már nincs olyan hosszas várakozás a bazilika előtt, mint az első hetekben, miután eltemették Ferenc pápát, így is nehezebb volt bejutni, mint utána a lateráni bazilikába. Ott szintén áthaladtak a szentkapun is a zarándokok. A hivatalos központi program a templom előtti téren folytatódott: tanúságtételek és a The Sun és a Gen Verde keresztény zenei együttesek rövid előadása váltották egymást. A magyarok körében is nagy sikert aratott Alfio Russo, a mindössze 14 éves szaxofonos, aki láthatóan showmannek sem utolsó. Az est és a Mária-hónap egy rózsafüzérrel zárult itt.

A tér bejáratainál tízezer példányt osztottak szét a résztvevők között a Szükséget Szenvedő Egyház pápai alapítvány által szerkesztett gyermekbiblia új kiadásából, öt nyelven (olaszul, angolul, spanyolul, franciául és portugálul), ezekből nekünk is jutott.

A magyar küldöttség is nagy izgalommal várja a szentévi találkozó zárásaként a június 1-jei, vasárnapi pápai szentmisét. A szertartás 10.30-kor kezdődik XIV. Leó vezetésével a Szent Péter téren, ahová több ezer gyermeket és családot várnak a világ minden tájáról.

Agonás Szonja/Magyar Kurír