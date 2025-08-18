Gabriel Romanelli plébános: Evakuálási parancsot adtak ki a gázai plébánia környékére

„Az egész városrészre evakuálási parancsot adtak ki. Azt mondják, elkezdték kiosztani a sátrakat is” – nyilatkozta a Gázában található egyetlen katolikus templom plébánosa.

Gabriel Romanelli közölte azt is, hogy az izraeli erők több ezer palesztin áttelepítésére készülnek Gáza északi részéről – ahol a plébánia is található – a délen kijelölt övezetekbe. A nemzetközi közösség egyre nagyobb aggodalommal figyeli a súlyosbodó humanitárius helyzetet.

De hová lehetne elhelyezni Gáza teljes lakosságát – kétmillió-háromszázezer embert?”

– tette fel a kérdést Romanelli atya.

A vasárnapi szentmise alatt – osztotta meg a plébános – „egy közeli, nagyon erős robbanást hallottunk, amely szétzúzott egy víztartályt”. Hozzátette: „szerencsére senkinek nem esett baja, csak anyagi kár keletkezett.”

Egy újabb háborús vasárnap”

– jegyezte meg.

Ugyanezen a napon izraeli légicsapás ért egy kórházat a városban – az al-Ahli kórházat –, amelyben helyi egészségügyi források szerint legalább heten életüket vesztették.

Romanelli atya „ellentmondásos jelekről” is beszámolt. Miközben érvényben van az evakuálási parancs, „egy szervezet zöldségeket osztott – paradicsomot, krumplit –, amit az emberek hálásan fogadtak”.

Az izraeli hadsereg a lakosság védelmével indokolja az áttelepítési terv szükségességét, mivel a harcok tovább folytatódnak. A hétvégén több ezren tüntettek Tel-Avivban, attól tartva, hogy a terv veszélybe sodorhatja annak a mintegy húsz túsznak az életét, akiket a Hamász még mindig fogva tart. A Hamász is elutasította az izraeli áttelepítési tervet.

Egy hónappal a július 17-i támadás után, amely során a katolikus plébániát is találat érte – három ember meghalt, többen megsérültek, köztük Romanelli atya is –, a plébános hangsúlyozta:

a gyerekek még mindig mindenből szükséget szenvednek.”

A konfliktus jelenlegi állásáról így nyilatkozott: „Nincs megállapodás; nem akarják elengedni a túszokat, vagy akár csak néhányukat; a másik oldal pedig azt mondja: »nem, mindenkit egyszerre«...

Csak az a biztos, hogy a bombázások továbbra is ártatlan civilek és gyermekek halálát fogják okozni – a számok iszonyatosak.”

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Magyar Kurír

(vn)