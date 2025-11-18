Romanelli gázai plébános: Bombázások és esőzések nehezítik tovább a gázaiak életét

„Itt is hallani a bombázásokat, a robbanásokat és a fegyverropogást, egy kőhajításnyira a plébániától halad át az úgynevezett sárga vonal, amelyet az október 10-i tűzszünettel jelöltek ki. Olykor azt is érezzük, hogy remeg a föld. Az elmúlt napok esőzései még tovább rontották a gázaiak helyzetét, és a hideg is egyre nagyobb szenvedést okoz” – mondja Gázából a SIR hírügynökségnek Gabriel Romanelli, a Szent Család-templom plébánosa. A térség egyetlen katolikus plébániáján mintegy négyszáz keresztény talált menedéket.

A fényképeken amelyek a Gázai-övezetből érkeznek, kétségbeesett emberek látszanak elárasztott sátrak, átázott matracok, csuromvizes takarók és ruhák között. Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) szerint november 14-én több mint 13 ezer családot sújtott az esőzés Gázában.

Több száz sátor és ideiglenes menedékhely ázott el az övezetben, a családok így védtelenek maradtak a kedvezőtlen időjárási körülmények közt, elvesztették javaikat,

és fokozott egészségügyi, illetve biztonsági kockázatnak vannak kitéve, különösen a fogyatékkal élők, az idősek és más sérülékeny csoportok. Az OCHA arról is beszámolt, hogy mintegy ezer sátrat osztottak szét Deir al-Balah és Hán Júnisz családjai között, hétezer takarót adtak át több mint 1800 családnak. Továbbá 15 ezer ponyvát juttattak több mint 3700 családnak, valamint téli ruházatot több mint ötszáz háztartásnak.

Menedékhely a romok között

„A plébánián – mondja Romanelli – még képesek vagyunk szembenézni az ítéletidővel,

ugyan nincsenek üvegek az ablakokon, de ez semmi ahhoz képest, amit a lakosság túlnyomó többsége átél, akik a hidegben és az esőben ideiglenesen felállított sátrakban élnek, amelyeket túlzás sátraknak nevezni.

Valójában ponyvák, amelyeket valahogy kifeszítettek, nincs padlójuk, teljesen ki vannak szolgáltatva a szélnek és az esőnek.” A plébános szavait izraeli médiumok adatai is megerősítik, amelyek szerint a lakosság rendelkezésére álló 135 ezer sátorból mintegy 125 ezer „nem megfelelő”, mivel megrongálta őket a heves esőzés és az izraeli bombázások. Az ENSZ műholdas központja szerint Gáza összes épületének körülbelül 81 százaléka megrongálódott: „Sok épület összeomlással fenyeget, különösen a közelgő téli esőzések miatt, amelyek növelik a már instabil szerkezetek további károsodásának kockázatát.” „Nagyon sok gázai – erősíti meg a plébános – a romok között talált menedéket, a lebombázott épületek megmaradt részei közt.

Nehéz napok ezek, és még csak az elején járunk a téli időszaknak.

Szükség lenne munkagépekre, hogy megtisztítsák az utcákat a romoktól és a szeméttől, valamint helyreállítsák az elektromos és szennyvízvezetékeket. Az emberek túlélése van veszélyben, különösen azoké, akik a leggyengébbek.”

A túlélés az elsődleges feladat

„Senki sem gondol itt az újjáépítésre, a Trump terve által előirányzott második, harmadik fázisra, vagy ki tudja, mire. A prioritás most – hangsúlyozza Romanelli atya – az, hogy túléljük az ítéletidőt és a hideget. Nincs áram, üzemanyag, gyógyszer, a főzéshez mindent elégetnek: fát, bútorokat, székeket, asztalokat, műanyagot, sőt még a szemetet is. Az élelmiszer most könnyebben beszerezhető, ezt mutatják a csökkenő árak is. Sajnos az embereknek nincs készpénzük, amivel fizetni tudnának. Nyitottak ugyan egy bankot, de az nem ad készpénzt. Így növekszik az elhagyatottság érzése a már egyre kimerültebb lakosság körében.”

A plébánia mint a családias otthon melege

„Az Egyház a szegények világnapját ünnepelte – emlékeztet a plébános –, és gondolataink minden szegényhez eljutottak a világban, akik konfliktuszónákban élnek, akik elhagyatottak, akik egyedül maradtak, mert már nincs senkijük. Amit mi plébániaként itt Gázában teszünk, az nem más, mint hogy

igyekszünk családias otthon lenni, ahol a rászorulók segítséget és meleget találhatnak – meleget nemcsak anyagi, hanem lelki értelemben is.”

Azt a meleget, amelyet a jeruzsálemi latin pátriárka, Pierbattista Pizzaballa bíboros sem hagy elveszni a kis gázai plébániáról. „Reméljük, hogy karácsony előtt, hagyományos módon, újra ellátogat hozzánk – mondja Romanelli. – Jelenléte számunkra nagy áldás. Köszönetet mondunk továbbá XIV. Leó pápának folyamatos szeretetteljes és közelséget kifejező üzeneteiért.”

Forrás: AgenSIR

Fotó: Abed Rahim Khatib / AFP

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír