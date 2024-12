Romea Strata: Régi-új útvonal Európán át Rómába a remény zarándokai számára

A Romea Strata az ókortól a kontinens fontos útvonalhálózata volt, amely Közép- és Kelet-Európából Rómába vezetett: a Balti-tengertől indult Észtországon, Lettországon, Litvánián, Lengyelországon, Csehországon és Ausztrián át, hogy végül az Alpok átszelése után Tarvisio városánál érkezzen meg Észak-Olaszországba.

Mielőtt zarándokút lett volna, több célra is használták, többek között fontos kereskedelmi útvonal volt: borostyánt, sót, vasat, selymet szállítottak rajta. Egykori jelentőségéről ma is tanúskodik az út közben fellelhető számos művészeti alkotás és építészeti remek – múzeumok, templomok, de az érintett városok vendégszeretete is. A hagyomány szerint Kopernikusz, Kepler és Galileo Galilei is végighaladt rajta; de a kereszténység, a judaizmus és a protestantizmus elterjedésében a kontinensen is komoly szerepe volt a Romea Stratának.

A Romea Strata nemzetközi vallási és kulturális útvonal újbóli népszerűsítése élén a Szent Péter Művek és a vicenzai egyházmegye Homo Viator-San Teobaldo Alapítványa áll. A cél, hogy modern eszközökkel, honlappal és digitalizált térképekkel, egy helyen elérhető információkkal segítse a zarándokokat, és felhívja a figyelmüket az útvonalon található történelmi, kulturális és természeti nevezetességekre. A „varco oranti”-nál (a zarándokok belépési pontjánál) állomásozó önkéntesek várják a gyalogosan, kerékpárral vagy lovon érkező zarándokokat, hogy bekapcsolódjanak a közös imádságba.

A Szent Péter-bazilika fogadóközpontja tájékoztatása szerint 2024 júniusa és októbere között közel 3700 testimoniumot adtak ki a Rómába érkező zarándokoknak. A 2025-ös szentév várhatóan a világ minden tájáról Rómába vonzza a zarándokokat, ahol elkötelezett önkéntesek gondoskodnak majd a szívélyes és lelkileg gazdagító fogadtatásról.

Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter Művek elnöke a Szent Péter-bazilika főpapja köszönetét fejezte ki az együttműködésért: „Örülünk, hogy a Homo Viator-San Teobaldo Alapítvány segít a világ minden tájáról Péter apostol sírjához érkező zarándokok fogadásában”. Raimondo Sinibaldi atya, a Homo Viator-San Teobaldo Alapítvány képviselője a kezdeményezés spirituális jelentőségét hangsúlyozta: „Küldetésünk, hogy a zarándokok Rómába érkezését nagy lelki jelentőségű pillanattá tegyük”. Hozzátette: a Via Trionfale mentén egy új útvonal vezeti majd az érkezőket közvetlenül a Szent Péter-bazilikához, nagyobb biztonságérzetet adva és mélyebb lelki élményt kínálva. Emellett az RFI (Rete Ferroviaria Italiana, az olasz vasúthálózat) és a római városvezetés helyreállítja az egyik használaton kívüli vasúti szakaszt, illetve az egy évtizede lezárt Monte Ciocci alagutat is a közlekedés megkönnyítése érdekében. Ezeknek a fejlesztéseknek egyúttal az is célja, hogy gazdagítsák a tájat, barátságos körülményeket teremtve a Szent Péter-bazilikához közeledő zarándokok számára.

Forrás: Vatikáni Rádió; romeastrata.org

Fotó: romeastrata.org

Magyar Kurír

(he)