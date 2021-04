Rózsafüzér-maratont tartanak májusban a világ harminc kegyhelyén

Az egész Egyházból szüntelen ima szállt fel Istenhez a pandémia megszűnéséért. Ez megerősíti az Egyház tanítását, miszerint Isten azért ajándékozta nekünk Máriát, hogy soha ne legyünk egyedül. Mária az, aki a kánai menyegzőn ügyelt arra, hogy mire van szüksége az ifjú párnak, és ő az, aki most is figyel ránk. Különösen az ilyen nehéz pillanatokban kell hozzá, az édesanyánkhoz fordulnunk – fejtette ki Stefano Cecchin, a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnöke.

Hiszen ahogy Isten Márián keresztül jött el a világba, most is a Szűzanyán keresztül beszél a világhoz – magyarázta. – A rózsafüzér ima

hathatós eszköz arra, hogy meglágyítsuk Isten szívét.

A világ Máriához fohászkodik egész május hónapban a szentolvasó napi elimádkozásával, melyet harminc nemzetközi kegyhelyen vezetnek, és amelyet a Szentszék közösségi oldalain közvetítenek.

Ezt tekinthetjük úgy, mint egy jegyes szerelemmel teli gesztusát a kedvese iránt: a szilárd teológiai hivatkozásokkal megtámasztott párhuzam a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia elnökéhez fűződik, aki a Ferenc pápa által szorgalmazott kezdeményezésről beszélt a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy az Isten és a népe közötti kapcsolat olyan, mint a vőlegény kapcsolata menyasszonyával. Amikor az angyal megjelenik Máriának, a görög szöveg szerint így szólítja meg: „kecharitomene” – ami annyit tesz, hogy az Úr által szeretett. Az angyal abban a pillanatban egy alapvetően fontos valóságot tár föl, vagyis hogy Máriát szereti az Úr. Hasonlóan ahhoz, amikor a Jordánban való megkeresztelkedéskor Isten feltárja, ki Jézus: a szeretett. És Istennek ez a szeretete mindig arra ösztönöz, hogy a szeretett személlyel legyünk.

A rózsafüzér nem liturgia, de nagyon hasonlít rá. A múltban a liturgiát csak a papságnak tartották fenn, míg Isten népéé voltak ezek az imádságok. A rózsafüzérben az Üdvözlégy egy bibliai ima, melynek közepén ott van Jézus neve, és összességében folyamatosan Jézus és Mária életéről elmélkedik. Mindent összevetve tehát

a rózsafüzér visszavezet minket az evangélium erejéhez, és nem úgy kell mondani, mint egy varázsigét, hanem azzal a szándékkal, hogy együtt legyünk Máriával és szeressük Jézust.

Isten lelke elsősorban az utolsó vacsora termében száll le, ahol ott van Mária, Jézus életének nagy tanúja. Tehát mi a rózsafüzérrel újraéljük Mária szeretetét Jézus iránt. És ez a szeretet adja meg az erőt ahhoz, hogy legyőzzük a világot – hangsúlyozta.

Jézus a keresztről anyjára tekint, és szeretett tanítványára, majd édesanyjának ezt mondja: „Íme, a fiad.”

Az új Jeruzsálem, amelyik összegyűjti szétszóródott gyermekeit, és amelyről a zsidók azt hitték, hogy kőből van, Mária.

És a Szűzanya, akit testben és lélekben fölvettek a mennybe, továbbra is összekötő szerepet játszik, amint azt a II. vatikáni zsinat is megerősítette. Természetesen nem Mária tesz csodákat, hanem mint jó anya, azt kéri Istentől, hogy segítsen nekünk. Ez az oka a sok Mária-jelenésnek szerte a világon. A kegyhelyek pedig arról tanúskodnak, hogy Isten továbbra is jelen van a világban Mária által.

A május „nekünk, nyugatiaknak, latinoknak a virágok és a jegyesek hónapja volt. A fiúk virágkoszorút készítettek, és elvitték a szeretett lányhoz. Ma ez a hónap azokat jelképezi, akik szeretik Máriát, a mi édesanyánkat.

A rózsafüzér éppen ebből születik: hogy hódoljunk Mária előtt az imádság rózsáival”

– tette hozzá a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia elnöke.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír