Rubovszky Rita Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel találkozott

A találkozón jelen volt az Egyházi Oktatási Fórum részéről Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Oktatási Bizottságának főtanácsadója; Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet igazgatója; Benyusz Márta gyermekjogász; Bruckner László, a Református Oktatási Szolgálat főigazgatója; Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora; Koblencz Attila, a Szalézi Intézményfenntartó főigazgatója; Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazgatója; Varga Márta, a Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztályának vezetője, valamint Zeitler Ádám, a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola főigazgatója a MAZSIHISZ képviseletében.

A találkozón részt vett Heidl György, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium társadalmi kapcsolatokért (nemzetpolitika, civil, nemzetiségi és felekezeti ügyek) felelős államtitkára is.

Lannert Judit közösségi felületén június 11-én az alábbi összefoglalót adta közre a találkozóról:

„Felkérésemre Rubovszky Rita szervezte meg azt a találkozót, amelyen az egyházi iskolafenntartók vezető képviselőivel közösen tekintettük át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit.

Ez az esemény is az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetéssorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyezetetés nélkül hozna meg fontos döntéseket.

A katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése-oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett.

A beszélgetés középpontjában az állt, hogyan lehet a rendszer egészét úgy fejleszteni, hogy az ne széttartson, hanem közös célok mentén erősödjön. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és SNI tanulók támogatásának fontosságában. Szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. Különösen értékesek voltak azok a jógyakorlatok, amelyek a közösségépítésre, a gyermekvédelmi protokollokra és a tanulói részvétel erősítésére épülnek.

Az egyeztetésen kiemelt témaként jelent meg a pedagógusértékelés, a fiatalok bevonása, a szakképzés jövője és a pedagógus-továbbképzés megújítása is. Az Egyházi Oktatási Fórum tagjai hangsúlyozták, hogy érdemes lenne a fenntartótípusok szerinti gondolkodás mellett inkább probléma- és értékközpontú térképet készíteni az intézményekről, és a fejlesztéseket, a finanszírozást helyi sajátosságokra építve, széles szakmai együttműködésben tervezni. Ugyanakkor a tárca részéről ehhez hozzátettük, hogy mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie.

A Rubovszky Ritával folytatott különmegbeszélésen tisztáztuk a sajtóban megjelent félreértelmezéseket. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású iskolákat vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni. A közeljövőben folytatjuk a párbeszédet, és közös érdekek mentén fogunk mindezekről egyeztetni, ahogyan minden más oktatási témában is folyamatos párbeszéd zajlik a szakmai és társadalmi csoportokkal.

A közös munka célja, hogy a különböző fenntartói tapasztalatok, jógyakorlatok és szakmai javaslatok valóban beépülhessenek a tartalmi fejlesztésbe és a hosszú távú oktatási stratégia alakításába.”

Forrás és fotó: Lannert Judit közösségi oldala

Magyar Kurír