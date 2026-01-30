Saint Cloud püspöke: Az ICE emberei miatt dolgozni és templomba sem mernek elmenni a bevándorlók

„Úgy tűnik, az ICE ügynökei nem viselkednek megfelelően. Közönségesen beszélnek, és fizikai erőszakot alkalmaznak. A gumibot használatának módja nincs összhangban azzal, amit a professzionális rendfenntartó erőknek tenniük kellene.” Patrick Neary immár tucatnyi olyan „illegális bevándorlás elleni műveletet” látott, amelyeket a szövetségi ügynökök hajtottak végre.

Tiltakozások

A Saint Cloud-i egyházmegye, amelynek ő a püspöke, mintegy hatvan kilométerre fekszik Minneapolistól, ahol hatalmas tiltakozások zajlanak a bevándorlási törvények megsértésével vádolt migránsok százainak letartóztatása és kitoloncolása miatt. A lakosságot megdöbbentette, hogy az ICE ügynökei két olyan embert megöltek, akiket a közvélemény békésnek írt le, semmiképpen sem bűnözőkként.

Az egyházak is érintettek

Saint Cloud püspöke saját egyházmegyéje területének utcáin is tapasztalta, hogy jelen vannak ezek az ügynökök és a félelem. A vatikáni médiának nyilatkozva előrebocsátotta: a helyzet semmiben sem különbözik a minneapolisi állapotoktól. „Az ICE jelenléte nagyon intenzív a templomaink környékén. Egyes esetekben az ügynökök olyan egyházi közösségekhez kopogtattak be, ahol magas a latin-amerikaiak aránya: mindenki fél a letartóztatástól.” Sokan nem mernek kilépni az utcára, mert attól tartanak, hogy megállítják, megbilincselik, majd elválasztják a családjuktól őket. „Már dolgozni sem járnak, és ha nincs keresetük, nem tudják fizetni a lakbért és a számlákat. Teljesen elkeseredettek.”

Szélsőséges kiszolgáltatottság

Saint Cloud egy 70 ezer lakosú kisváros, ahol a családok 13 százaléka szomáliai származású. Legtöbbjük migráns, de gyermekeik már ott születtek. Neary püspök szerint ők is az ICE célkeresztjébe kerültek: „Amikor a rendőrök eljöttek, hogy letartóztassák e közösség néhány tagját, összecsapások törtek ki. Nemrégiben úgy bélyegezték meg őket, mint akik nem érdemlik meg, hogy itt legyenek, és akik kevésbé tiszteletre méltó kultúrából származnak. Most már valóban a végső kimerültség állapotában élnek.” A lakosság körében növekvő düh oka az is, hogy az ICE immár bírói végzés nélkül is bemehet egy plébániára, iskolába vagy magánházba. „Ez igaz. Azt hiszem, most már egy adminisztratív határozat is elegendő. Ez pedig sérti az országban élvezett szabadságjogainkat: aggódunk, hogy a jogállamiság és a közrend összeomlik.”

A túlzott szigor célpontjai

Az emberek között azonban egy másik álláspont is jelen van, amelyet a püspök elég elterjedtnek tart: „Sokan úgy gondolják, hogy az ICE egyszerűen csak a munkáját végzi. Értem, hogy a másságtól való félelem arra készteti az ICE támogatóit, hogy minden bevándorlót bűnözőnek tekintsenek – mert hogy így határozzák meg őket –, de ez aggasztó.” Annál is inkább, mert a szigor azokra a migránsokra is koncentrálódni látszik, akik már elindították az állampolgársági folyamatot és rendelkeznek a legális bevándorlási papírokkal: „Néhányukat még a bevándorlási bíróságok előtt is megkörnyékezi az ICE. Ha csak azokat keresné, akik valóban bűncselekményt követtek el, azzal nem lenne baj. Nagyon jól tudjuk, hogy az Egyesült Államoknak joga van megvédeni a határait, de ugyanúgy a mélyszegénység vagy erőszak elől menekülőknek is joguk van a bevándorláshoz. Egyensúlyt kell találni e két szükséglet között.”

Általános veszélyhelyzet

Eközben mára már misére járni is rendkívül veszélyessé vált. Saint Cloud püspöke világosan fogalmaz: „Igyekszünk a spanyol nyelvű misét a YouTube-on közvetíteni, mert ezen a platformon senki nem tudja nyomon követni, ki csatlakozik. Nem akarunk senkit veszélybe sodorni azért, mert online nézi a misét.” Valójában az egyházmegye ezt már az ICE érkezése előtt is megtette, de most még inkább szükségessé vált.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Diocese of Saint Cloud

