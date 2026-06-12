Sajtótájékoztatón mutatták be az idei Múzeumok Éjszakája székesfehérvári programjait

Székesfehérvár évek óta résztvevője a nagyszabású eseménynek: minden évben több helyi szervezet fog össze, hogy a látogatók minőségi kulturális élményekben részesülhessenek.

Spányi Antal püspök köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy 17. alkalommal jelenthetik be a püspökségen a Múzeumok Éjszakája fehérvári programsorozatát. Elmondta: idén a szervezők nem választottak külön tematikát, amihez a programokat kapcsolhatják, azonban az elmúlt 18 évet egy fogalom mindvégig jellemezte, „az ajándék. Hiszen a szervezők 2008 óta megajándékozták személyemet és a hivatalomat bizalmukkal – amit azóta is töretlenül élvezhetek –, és ez ajándék, mellyel közösen megajándékozhattuk a várost. Köszönöm, hogy a jelenlévők közel két évtizede kitartanak vállalásukban, hogy védnökségem alatt, a Székesfehérvári Egyházmegye segítségével jótékony célra gyűjtünk adományokat a Múzeumok Éjszakáján. Köszönöm a kölcsönös tiszteleten alapuló partnerség ajándékát. Bizonyos vagyok abban, hogy együttműködésünk ajándék lett Székesfehérvárnak, hiszen önzetlenül megosztottuk a közönséggel kulturális örökségünk anyagi és szellemi kincseit. A rendezvényeket látogató mosolygó, felszabadult, jókedvű emberek látványa számomra a leghitelesebb visszajelzése annak, hogy ajándékunk célba ért.”

A tájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester is méltatta a kulturális minifesztivált, kiemelve annak értékteremtő és közösségi dimenzióit. „A Múzeumok Éjszakája egyik legnagyobb értéke az összefogás ereje. Az, hogy ebben a rohanásban néha egy kicsit úgy érezhetjük, értékvesztett világban tudunk hitet tenni amellett, hogy összefogással mégiscsak megmutathatjuk értékeinket. Mert szerencsére ebben a városban bőven van érték, és örömteli, hogy az egyházmegye, a civil közösségek, az önkormányzati intézmények együttműködésében évről évre megtörténik a Múzeumok Éjszakája varázslata, hogy az ajándék létrejöjjön” – fogalmazott Cser-Palkovics András, majd külön köszönetét fejezte ki Igaz Krisztinának, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetőjének, valamint Smohay Andrásnak, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatójának és kollégáiknak, hogy évről évre megszervezik és lebonyolítják a Múzeumok Éjszakájának rendezvényeit.

A szervezést támogató Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője, Igaz Krisztina elsősorban a regisztrációhoz kötött programokat mutatta be, ilyenek a retró és panoráma-buszjáratok, amelyek a Zichy liget mellől indulnak majd a Börgöndi reptérre. Ugyancsak szükséges az előzetes jelentkezés a városházi körsétára, amelyen Székesfehérvár polgármestere, valamint Kulcsárné Németh Mariann idegenvezető és várostörténeti ismeretterjesztő szakember kalauzolja majd az érdeklődőket, s ahol a helyek 70-80 százaléka már most betelt. A Vidi Múzeum stadiontúrájára pedig akkora az érdeklődés, hogy már most beteltek a regisztrációs helyek.

Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója köszönetet mondott a megyéspüspöknek az erkölcsi, a város polgármesterének az anyagi támogatásért, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ munkatársainak pedig a szakmai háttérért, ami a rendezvény színvonalának emelését szolgálja. Ugyancsak megköszönte azoknak a háttérben dolgozó kollégáknak a munkáját, akik például abban segítenek, hogy az adományok eljussanak a Regőczi Alapítványhoz. Az idei Múzeumok Éjszakája minden székesfehérvári programja ugyanis karszalaggal látogatható, amelyet legalább 1000 forint adományért válthatnak meg az érdeklődők, ezzel támogatva a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért segítségnyújtását. A karszalagokat az esemény napján 22 óráig nyitva tartó Tourinform Irodában (Hiemer-ház), valamint a helyszínek többségén szerezhetik be a látogatók.

A koronázóvárosban a Múzeumok Éjszakája programsorozatát évről évre nagy érdeklődés kíséri. Ezen az estén Székesfehérvár a legnépszerűbb helyszínek között szerepel, hiszen a látogatók magas színvonalon kapnak igazi nyári kikapcsolódást, feltöltődést. Idén 12 székesfehérvári szervezet fogott össze, hogy 22 helyszínen, mintegy száz program keretében minőségi kulturális programot nyújtsanak a látogatóknak a Múzeumok Éjszakáján.

A részletes programokról EZEN az oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Varga Mátyás

Videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír