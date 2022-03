Sako iraki pátriárka: A kormányalakítási patthelyzet miatt veszélyben az ország

A jelenlegi bizonytalan politikai helyzet miatti aggodalmait a káld patriarkátus egy, a Louis Raphaël Sako babiloni káld katolikus pátriárka, bíboros által aláírt – a káld patriarkátus hivatalos csatornáin közzétett – közleményben fejezte ki, miután rakéták csapódtak be az iraki Kurdisztáni Autonóm Régió fővárosában, Erbílben.

Március 13-án, vasárnap hajnali egy órakor tizenkét iráni gyártmányú Fateh–110 típusú ballisztikus rakétát lőttek az erbíli repülőtér közelében található amerikai támaszpontra. Az érintett terület környékén található a kurdisztáni amerikai nagykövetség nemrégiben átadott épülete is. Amint arról Omid Kosnav, a város jelenlegi kormányzója a sajtónak is beszámolt, a rakétatámadásnak nincsenek áldozatai, senki nem sérült meg, kizárólag anyagi kár keletkezett. A Kurdistan24 helyi televíziós csatorna székháza is megrongálódott.

A támadást az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (Paszdaran) vállalta magára. Üzenetében a Paszdaran egy „titkos izraeli katonai delegáció” jelenlétére hivatkozott a megtámadott amerikai bázis közelében. E kijelentés után a bagdadi hatóságok bekérették az iráni nagykövetet, hogy hivatalosan is kifejezzék tiltakozásukat a támadás miatt, miközben a két legjelentősebb iraki párt, az asz-Szajrún csoportosulás (élén a síita vezető, Muktada asz-Szadr) és a Kurdisztáni Demokrata Párt vizsgálóbizottság létrehozását kérte az izraeli különítmény állítólagos erbíli jelenlétének feltárására.

Bizonyos értelemben az erbíli támadás is bizonyítja Irak immár krónikussá vált politikai és intézményi sebezhetőségét, állandó védtelenségét a terrorcselekményekkel, illetve a külső erőkhöz köthető katonai vagy hírszerzési apparátusok által iraki földön szervezett vagy végrehajtott támadásokkal szemben. Ennek kapcsán a káld pátriárka rámutatott, hogy

az ország problémáit csakis a különböző társadalmi és politikai erők párbeszéde által lehet megoldani, „hogy jobb jövőt biztosítsunk minden embernek, s nem pusztító fegyverek által”.

A jelenlegi kritikus körülmények között a káld patriarkátus arra buzdít minden iraki állampolgárt, hogy „egyesítsék erőiket egy olyan nemzeti kormány megalakításáért, amely képes vállalni a felelősséget, hogy megóvja az országot bármely negatív hatástól, legfőképpen most, amikor Irak kapcsolatai, főként a szomszédos országokkal való kapcsolatai javulni kezdtek, s felcsillant a remény, hogy további lépéseket is tehetnek ebben az irányban”.

Irakban az intézményi feladatkörök etnikai és vallási alapú szétosztása megkívánja, hogy az államfőt a kurd képviselők közül válasszák ki, miközben a parlament elnökének szunnita, a miniszterelnöknek pedig síita vallásúnak kell lennie. A 2021. október 10-én tartott parlamenti választások a síita vezető, Muktada asz-Szadr vezette szövetség egyértelmű győzelmével zárultak, amely a 329 parlamenti székből jelenleg 73-at foglal el. A választások ugyanakkor az Irán-barát síita pártok parlamenti befolyásának csökkenését eredményezték, melyek élesen vitatták az eredményeket. Mindmáig nem sikerült megalakítani az új kormányt, sem megválasztani az új elnököt.

