Sako pátriárka: A pápa reményt hozhat Irakba

Irakban az Iszlám Állam terrorszervezet újra reflektorfénybe került, támadások és merényletek sorát hajtotta végre. A legsúlyosabb a múlt heti kettős öngyilkos merénylet volt, ami Bagdad központjában 32 ember életébe került, és több mint száz sebesültet hagyott maga után. A Vatikáni Rádiónak adott interjúban Sako káld pátriárka az iraki nép és a keresztény közösség szenvedéséről és reményeiről beszélt. A pápa közelgő, március 5–8. közötti látogatásától azt várják, hogy elvigye a vigasz, a remény és a béke üzenetét.

– Irakba újra visszatért a terrorizmustól való félelem. Hogyan élik meg a növekvő feszültséget, főként az elmúlt napok történései nyomán?

– Az emberek körében nagy aggodalom és szomorúság is van. Akiket megöltek, mind szegények, igazán szegény emberek voltak. Sajnos ezeknek a támadásoknak politikai céljuk van, üzenni akarnak velük a kormánynak és az új amerikai elnöknek is. A kormány eközben intézkedéseket foganatosított.

– A nehéz pillanat ellenére a lakosság továbbra is reménykedik, hogy béke lesz Irakban?

– Igen, megvan ez a remény. Az emberek mindig kérdezik, hogy mikor jön el a béke, az emberi méltóság védelme, még akkor is, ha már húsz éve élünk hasonló helyzetben. Káosz van, anarchia. Időre van tehát szükség. De még az időt megelőzően jóakaratra is a politikusok részéről. Ha ez nincs meg, akkor nem lesz béke. A fegyveres csoportoknak is engedelmeskedniük kell az iraki kormánynak, a kormánynak pedig el kell rendelnie az fegyverek visszavonását. Mindennek a kormány kezében kell maradnia, nem pedig a politikai pártokéban.

– A keresztények hogy élik meg ezt a helyzetet? Éppen háromnapos imát és böjtöt tartanak.

– Ellenünk eddig nem volt semmi atrocitás már néhány éve. De Irak részét alkotjuk, nem egyedül élünk, hanem a többiekkel együtt. Az ő fájdalmuk a miénk is. Egy nagy család fivérei és nővérei vagyunk, amit Iraknak hívnak. A háromnapos imával azt akarjuk üzenni, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, az egész emberiség Istenének gyermekei. Ezért hát a gesztus, hogy imában elmegyünk Ninivébe, kettős jelentést hordoz. Egyfelől megerősíti, hogy Isten mindenkire egyformán tekint. Másfelől egy erős fohász az Úrhoz, hogy mentsen meg minket a mostani járványtól. Nagy félelemben élünk a koronavírus miatt. Tehát imádkoznunk kell, és kérni Isten segítségét, hogy mentsen meg minket, és érjen véget ez a pandémia az egész világon. Mi nemcsak magunkra gondolunk Irakban, hanem a világ összes emberére. A fertőzöttségi átlagunk nem magas: mindennap 500 vagy 600 fertőzést regisztrálnak.

– Hogy halad Ferenc pápa márciusi iraki útjának előkészítése?

– A kormánnyal együtt készítünk elő mindent, ez mindenki számára rendkívüli esemény. A pápa azért jön, hogy elmondja: „elég, elég volt a háborúkból, elég az erőszakból, keressétek a békét, a testvériséget és az emberi méltóság védelmét”. Szerintem két dolgot fog hozni nekünk: vigaszt és reményt, amit mindezidáig megtagadtak tőlünk. Úgy vélem tehát, hogy ennek a látogatásnak főként spirituális jelentése lesz, nem annyira az ünnepen lesz a hangsúly. Nekünk, keresztényeknek nagyon fontos esemény lesz, de egész Irakban nagy várakozás előzi meg a látogatást a muszlimok, más vallások és a kormány vezetői részéről egyaránt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír