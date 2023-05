Salkaházi Sáráról és Placid atyáról is készült kisfilm középiskolásoknak

Az anyák megmentőjeként ismertté vált Semmelweis Ignác; az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tábori kórházainak főápolója, Kossuth Zsuzsanna; a vészkorszak idején üldözött embereket mentő Salkaházi Sára; a hosszú időn keresztül igaztalanul árulónak tartott 1848–49-es honvédtábornok, Görgei Artúr, továbbá Olofsson Placid atya, aki tíz évig raboskodott a Gulágon, és küldetésének tartotta, hogy rabtársaiban végig tartsa a lelket – róluk szól a Sorsfordítók című animációs kisfilmsorozat első öt része, amelyet a Nemzeti Örökség Intézete kedden mutatott be a Piarista Rend Magyar Tartományának székházában, ahol Zsódi Viktor tartományfőnök köszöntötte a megjelenteket.

„Fontosnak tartjuk, hogy legnagyobb hőseink példáját, üzenetét közelebb hozzuk a mai fiatalokhoz, ezért kezdtünk egy kifejezetten a középiskolás korosztálynak szóló, a közoktatásban is jól használható animációs kisfilmsorozat készítésébe” – mondta Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, hozzátéve:

rengeteg olyan hős élt köztünk, akinek az életében volt egy olyan fordulópont, amikor megtehette volna, hogy a könnyebb utat választja, azonban nem ezt tette, helyette a krisztusi példát követte: embertársaiért életét, biztonságát, egzisztenciáját áldozta.

„Valójában ők viszik előre a világot” – emelte ki a főigazgató, aki bízik abban is, hogy a videók alkalmat teremtenek arra, hogy a diákok tanáraikkal ezekről a sokszor nehéz döntési helyzetekről beszélgetni tudjanak a tanórákon vagy akár azokon kívül.

A Nemzeti Örökség Intézete 2021 nyarán indította el a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Programot, amelynek egyik célja, hogy segítse a fiatalokat, különösen a 12–18 éves korosztályt a nemzeti múlt megismerésében, a hazához való kötődés erősítésében. Emellett olyan hasznos eszközökkel igyekeznek támogatni a pedagógusokat, amelyek gazdagíthatják, valóban élményalapúvá tehetik az oktatást – ezek közé tartozik a Salt Communications munkatársaival közösen készített kisfilmsorozat is, amelynek első öt epizódját már meg lehet nézni a Sorsfordítók YouTube-csatornáján.

A rendezvényen részt vett Nánay Mihály, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke, történész, gyakorló történelemtanár, aki arról beszélt, hogy a mai oktatásban nagy szükség van a most bemutatott animációkhoz hasonló eszközökre, amelyeknek népszerűsítésébe az egyesület saját szakmai kapcsolatrendszerén keresztül bekapcsolódik majd.

„Számos remek történelemórát láttam már, hatalmas szellemi konstrukciókkal és fogalmi rétegekkel, de egyik sem vette fel a versenyt a jól megválogatott, példaszerű és értéket képviselő személyes sztorikkal.

Ma mintha egyfajta mítoszrombolás zajlana, pedig az a tapasztalatom, hogy a diákok nagyon nyitottak a mély és példaszerű történetekre, értékekre, sőt keresik is ezeket – a hitelesség azonban mindennél fontosabb számukra.

Örömmel látom, hogy a NÖRI-s kollégák is hasonlóan gondolkodnak erről: a most bemutatott öt kisfilmből három olyan személyről szól, aki a kerettantervnek is része” – magyarázta Nánay Mihály.

Idén várhatóan további részekkel bővül a sorozat, a kisfilmeken keresztül többek között az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma; Apor Vilmos vértanú püspök; Tóth Potya István válogatott magyar labdarúgó és edző életét ismerhetjük meg jobban – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón.

„A kisfilmek megalkotása során kollázstechnikát alkalmaztunk. Ezzel a módszerrel nemcsak jól ismert hőseinket, de a kevésbé közismert történelmi nagyságok arcképét is megmutathattuk a közönségnek. A kollázs alkalmas arra, hogy absztrakt fogalmakat, gondolatokat, vagy akár érzelmeket egy-egy szimbolikus motívumba sűrítve jelenítsen meg, ugyanakkor lehetőségünk volt egy-egy gaget és némi humort is beleszőni a kisfilmek vizualitásába” – mondta a bemutató előtt Burus Botond, az animációkat készítő Salt Communications art directora.

A vetítést követően a budapesti Piarista Gimnázium diákjai különleges történelemórán vehettek részt Nánay Mihály vezetésével – egy kifejezetten erre az alkalomra készített kvízt is kitölthettek, amelyben a kisfilmeken látható nemzeti hősök életéhez kapcsolódó kérdések is szerepeltek.

