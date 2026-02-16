Scooter miséje – Elhunyt hajléktalanokra emlékeznek Budapesten

1983. január 31-én Rómában a Termini pályaudvar mellett rosszul lett Modesta Valenti, 71 éves hajléktalan asszony. A mentők nem vitték el, mert tetves volt. Pár óra múlva meghalt az utcán.

2021. augusztus 5-én hasonló előzmények után halt meg Kalas „Scooter” Péter; napokig üszkösödő sebekkel, vérmérgezéssel feküdt a Kálvin téren az utcán, míg végül a mentők csak többszöri riasztás után vitték kórházba, ahol már nem tudtak rajta segíteni.

A Sant’Egidio közösség Európa-szerte évről évre megemlékezik azokról a hajléktalan barátairól, akik az utcán éltek és haltak meg, mint Modesta Valenti vagy Scooter, akire emlékezve a budapesti eseményt „Scooter miséjének” nevezték el.

A szentmise a hajléktalan testvéreink emlékére és lelki üdvéért március 1-jén, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a Páli Szent Vince-templomban (1096 Budapest, Haller u. 19–21.).

A liturgia után a közösség ebéddel várja hajléktalan barátait a Ferencvárosi Művelődési Központban (1096 Budapest, Haller u. 27.).

A program Facebook-linkje ITT található.

Forrás: Sant’Egidio közösség

Fotó: Lambert Attila, Sant’Egidio közösség

Magyar Kurír