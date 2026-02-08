Segélykiáltás a fagyban szenvedő Kijevből – Válaszoljunk segítséggel!

Az idei télen Kijevben az élet különösen törékennyé vált. Az energetikai infrastruktúrát érő ismételt és célzott támadások miatt a főváros lakóinak mindennapjait folyamatos áramszünetek, fűtéskimaradások és vízhiány nehezíti. A legutóbbi támadások után a legsúlyosabb időszakokban Kijev közel 60 százaléka maradt áram nélkül. Több ezer lakásban megszűnt a fűtés, valamint sok család víz nélkül maradt a fagypont alatti hidegben. Gyermekek, újszülöttek, idősek és fogyatékossággal élő emberek sötét, kihűlt otthonokban próbálnak túlélni, miközben az alapvető szolgáltatások sorra elérhetetlenné válnak.

Az ukrajnai karitász (Caritas-Spes Ukraine) segítséget kér új generátorok beszerzéséhez. Ezek az eszközök életmentőek: lehetővé teszik, hogy legyen elektromos áram, ezáltal fűtés és víz akkor is, amikor a hálózat összeomlik – hiszen a gázkazánok és vízszivattyúk működtetéséhez is elengedhetetlen az áram.

Segítsük adományoddal új generátorok beszerzését, hiszen mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy legyen víz, fény és meleg ott, ahol most a legnagyobb szükség van rá.

A beérkezett adományokat – melyeket február végéig vár a Katolikus Karitász (Caritas Hungarica) – folyamatosan továbbítják az ukrajnai karitász részére.

A felajánlásokat a Katolikus Karitász (Caritas Hungarica) számlaszámára várják:

CIB Bank 10701094-76228861-51100005

A közleményben kérik feltüntetni: KIJEV

Az ukrajnai karitásznak nyilatkozva Maryana (33), egy három hónapos kisbaba édesanyja Kijevből elmondta: „Egy társasházban élünk, és amikor elmegy az áram, a fűtés is megszűnik. A lakásunkban egyedi gázkazán van, de annak működéséhez is szükség van elektromos áramra. Ez azt jelenti, hogy áram nélkül nincs fűtés. Az épület pórusbeton blokkokból épült, amelyek nagyon gyorsan veszítenek a hőből. Ha az áramszünet több mint 7–10 órán át tart, a lakás annyira lehűl, hogy a hőmérséklet akár 13–14 Celsius-fokra is csökkenhet.

Amikor végre visszakapcsolják az áramot – gyakran mindössze két órára –, a lakásnak egyszerűen nincs elég ideje felmelegedni.

Legjobb esetben is csak körülbelül 15 fokra emelkedik a hőmérséklet. Egy három hónapos csecsemő számára ez kritikusan alacsony.

Lehetetlen megfelelően tisztába tenni vagy megfürdetni a babát. Állandóan attól félek, hogy megfázik. Meleg takaróba csavarom, alatta két-három réteg meleg ruhával. Amikor különösen hideg van, igyekszem minél többet a karomban tartani, szorosan magamhoz ölelve, hogy a testhőmmel is melegíthessem.

Nemrégiben tűzálló téglákat kezdtünk használni, hogy legalább egy kicsit felmelegedjünk. Két téglát teszünk a gáztűzhelyre, és begyújtjuk. Természetesen ez nem fűti fel az egész lakást, de egy-két fokkal segít megemelni a hőmérsékletet. Szerencsések vagyunk, hogy van gáztűzhelyünk, mert ez némi enyhülést jelent – legalább ételt tudunk melegíteni, és teát vagy kávét készíteni.

Az éjszakai hideget a legnehezebb elviselni. Ilyenkor már nem lehet a gáztűzhelyen melegített téglákkal fűteni, és nincs lehetőségünk arra sem, hogy elmenjünk valahová – például egy bevásárlóközpontba – felmelegedni.

Nem marad más, mint hogy meleg ruhát vegyünk fel, több takaróba burkolózzunk, és kivárjuk a reggelt.

Az áramszünetek ütemezése különösen kimerítő. Például ma az áramot mindössze három és fél órára ígérték, délután 13 és 16.30 között; végül azonban egyáltalán nem állították helyre az ellátást. Állítólag újabb meghibásodások történtek a hálózaton, és az interneten elérhető információk szerint a javítás 5–7 munkanapot is igénybe vehet. Őszintén szólva fogalmam sincs, mit kellene tennünk.

Amikor hosszabb ideig nincs áram, a szivattyúk leállnak, és a víz nem jut fel a felsőbb emeletekre. Ennek következtében víz nélkül is maradunk. Attól félünk, hogy a csövekben lévő víz megfagyhat – ez már meg is történt a 11. emeleten lakó szomszédainkkal.”

