Segélykiáltás a fagyban szenvedő Kijevből – Válaszoljunk segítséggel!

Hazai – 2026. február 8., vasárnap | 17:30
Az idei télen az áram hiánya tovább fokozta a szenvedést a háború sújtotta Ukrajnában. Az ukrajnai karitász (Caritas-Spes Ukraine) segítségkérő szavai, valamint Lucsok Péter Miklós munkácsi és Varga László kaposvári megyéspüspök beszélgetése nyomán adománygyűjtési akció indult.

Az idei télen Kijevben az élet különösen törékennyé vált. Az energetikai infrastruktúrát érő ismételt és célzott támadások miatt a főváros lakóinak mindennapjait folyamatos áramszünetek, fűtéskimaradások és vízhiány nehezíti. A legutóbbi támadások után a legsúlyosabb időszakokban Kijev közel 60 százaléka maradt áram nélkül. Több ezer lakásban megszűnt a fűtés, valamint sok család víz nélkül maradt a fagypont alatti hidegben. Gyermekek, újszülöttek, idősek és fogyatékossággal élő emberek sötét, kihűlt otthonokban próbálnak túlélni, miközben az alapvető szolgáltatások sorra elérhetetlenné válnak.

Az ukrajnai karitász (Caritas-Spes Ukraine) segítséget kér új generátorok beszerzéséhez. Ezek az eszközök életmentőek: lehetővé teszik, hogy legyen elektromos áram, ezáltal fűtés és víz akkor is, amikor a hálózat összeomlik – hiszen a gázkazánok és vízszivattyúk működtetéséhez is elengedhetetlen az áram.

Segítsük adományoddal új generátorok beszerzését, hiszen mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy legyen víz, fény és meleg ott, ahol most a legnagyobb szükség van rá.

A beérkezett adományokat – melyeket február végéig vár a Katolikus Karitász (Caritas Hungarica) – folyamatosan továbbítják az ukrajnai karitász részére.

A felajánlásokat a Katolikus Karitász (Caritas Hungarica) számlaszámára várják:
CIB Bank 10701094-76228861-51100005
A közleményben kérik feltüntetni: KIJEV

Az ukrajnai karitásznak nyilatkozva Maryana (33), egy három hónapos kisbaba édesanyja Kijevből elmondta: „Egy társasházban élünk, és amikor elmegy az áram, a fűtés is megszűnik. A lakásunkban egyedi gázkazán van, de annak működéséhez is szükség van elektromos áramra. Ez azt jelenti, hogy áram nélkül nincs fűtés. Az épület pórusbeton blokkokból épült, amelyek nagyon gyorsan veszítenek a hőből. Ha az áramszünet több mint 7–10 órán át tart, a lakás annyira lehűl, hogy a hőmérséklet akár 13–14 Celsius-fokra is csökkenhet.

Amikor végre visszakapcsolják az áramot – gyakran mindössze két órára –, a lakásnak egyszerűen nincs elég ideje felmelegedni.

Legjobb esetben is csak körülbelül 15 fokra emelkedik a hőmérséklet. Egy három hónapos csecsemő számára ez kritikusan alacsony.

Lehetetlen megfelelően tisztába tenni vagy megfürdetni a babát. Állandóan attól félek, hogy megfázik. Meleg takaróba csavarom, alatta két-három réteg meleg ruhával. Amikor különösen hideg van, igyekszem minél többet a karomban tartani, szorosan magamhoz ölelve, hogy a testhőmmel is melegíthessem.

Nemrégiben tűzálló téglákat kezdtünk használni, hogy legalább egy kicsit felmelegedjünk. Két téglát teszünk a gáztűzhelyre, és begyújtjuk. Természetesen ez nem fűti fel az egész lakást, de egy-két fokkal segít megemelni a hőmérsékletet. Szerencsések vagyunk, hogy van gáztűzhelyünk, mert ez némi enyhülést jelent – legalább ételt tudunk melegíteni, és teát vagy kávét készíteni.

Az éjszakai hideget a legnehezebb elviselni. Ilyenkor már nem lehet a gáztűzhelyen melegített téglákkal fűteni, és nincs lehetőségünk arra sem, hogy elmenjünk valahová – például egy bevásárlóközpontba – felmelegedni.

Nem marad más, mint hogy meleg ruhát vegyünk fel, több takaróba burkolózzunk, és kivárjuk a reggelt.

Az áramszünetek ütemezése különösen kimerítő. Például ma az áramot mindössze három és fél órára ígérték, délután 13 és 16.30 között; végül azonban egyáltalán nem állították helyre az ellátást. Állítólag újabb meghibásodások történtek a hálózaton, és az interneten elérhető információk szerint a javítás 5–7 munkanapot is igénybe vehet. Őszintén szólva fogalmam sincs, mit kellene tennünk.

Amikor hosszabb ideig nincs áram, a szivattyúk leállnak, és a víz nem jut fel a felsőbb emeletekre. Ennek következtében víz nélkül is maradunk. Attól félünk, hogy a csövekben lévő víz megfagyhat – ez már meg is történt a 11. emeleten lakó szomszédainkkal.”

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Caritas-Spes Ukraine

Magyar Kurír

