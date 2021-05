Segítsük a járvány elleni küzdelmet Indiában! – A Lepramisszió Magyarország felhívása

Megrendülten értesülünk a szívszakasztó híradásokból a járvány indiai pusztításáról. Megrázóak a közölt számadatok, melyek – tudjuk – a valós helyzetnek csak a töredékét jelzik. Könnyekre fakasztanak a kétségbeesett arcok, a halottak égetésének képei. Számunkra elképzelhetetlen, hogy mit jelent a járvány egy olyan országban, ahol gyenge az állami egészségügy, az alapellátás is elérhetetlen százmilliók számára, és Covid nélkül is temérdek más járvány, nyomorúság, fertőzés, kiszolgáltatottság terheli a nincstelen tömegeket. Tehetetlennek érezzük magunkat, amikor halljuk, olvassuk, hogy nincs elég ágy, nincs elég oxigén, rengetegen halnak meg ezek hiányában.

Az Indiai Lepramisszió a maga keretei között hősiesen próbálja folytatni a munkát a leprabetegek között is, hogy a legkiszolgáltatottabbak minél kevésbé érezzék a járvány következményeit. A világ leprabetegeinek 60 százaléka Indiában él. De a misszió vezetősége, munkatársai, családtagjaik, valamint sok-sok betege is elkapta a Covid-fertőzést, többen meghaltak. Nincsenek meg az eszközeik, melyek szükségesek lennének a járvány elleni küzdelemben. Kétségbeesett helyzetükben várják segítségünket. Kire számíthatnának, ha nem ránk, jólelkű támogatóikra?

Tudunk segíteni. A Lepramisszió világméretű közössége azonnali, rendkívüli felhívást tesz közzé tagországaiban, így Magyarországon is.

Indiai kórházaink közül négyben – Salur, Champa, Naini és Chandkuri – van hely és infrastrukturális lehetőség Covid-részlegek kialakítására. Ehhez kérünk sürgős segítséget. Szükség van intenzív ágyak, hozzá minden szükséges felszerelés, oxigén beszerzésére, az orvosok, ápolók megfelelő védőfelszerelésére, a szükséges biztonsági intézkedések megtételére, a nincstelen betegek élelmezésére. Ugyenezekből a centrumokból kiindulóan mobil szűrőegységeket is szeretnének indítani a falvak felé – ezek felszerelése is sürgős feladat. Vakcinát is szeretnének beszerezni és minél többeket beoltani.

Tisztelettel kérjük, bizakodással reméljük és szeretettel várjuk jólelkű magyar emberek segítségét is! Minden forint számít, és azt hálásan fogadjuk. A Lepramisszió zárt szervezetében, saját kórházainkban minden adomány a szervezeten belül kerül felhasználásra, alapos ellenőrzés mellett.

Adományát saját számlájáról átutalhatja, vagy bankfiókban befizetheti a Lepramisszió alábbi számlaszámára:

11702036-20705549

A Lepramisszió számlaszáma – mint minden OTP bankos számlaszám – kétszer 8 karakterből áll. Ha utalás közben mégis kéri a rendszer a harmadik nyolcas egység kitöltését is, kérjük azt 8 db 0-val töltse ki.



Külföldről az alábbi számlaszámra utalhatja adományát:

HU62117020362070554900000000

SWIFT KÓD: OTPVHUHB

A közleménynél kérjük feltüntetni: Covid – India.

Hálásan köszönjük!

„Magasra emeli az alant levőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége.” (Jób 5,11)

Forrás és fotó: Lepramisszió Magyarország

Magyar Kurír