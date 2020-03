Segítsünk jól! – Tegyünk együtt az Új Ember és az Adoremus megmaradásáért!

Kedves Olvasóink! Kedves Barátaink!

A koronavírus-járvány sok mindenre megtanít bennünket, amit talán régen tudott az emberiség, csak a rohanó világban sokunk elfelejtett, vagy el akart felejteni. Lehetne ezeket sorolni: esendőség, egymás iránti felelősségérzet, szolidaritás…

Az utóbbi napokban hányszor hallhatjuk, hogy vigyázzunk az idősebbekre, gondoljunk rájuk, valamint legyünk hálásak az egészségügyben dolgozók fáradhatatlan, sokszor emberfeletti munkájáért. Bizony, figyelmesnek és hálásnak kell lennünk. Talán azonban kevesebbszer hangzik el, ritkábban hívják fel a figyelmünket azokra, akik nap nap után pótolják az üzletekből szétkapkodott árut, vagy azokról a bolti eladókról, pénztárosokról, akik percről percre állják a vásárlók rohamát. Azokról is keveset szólnak a híradások, akik a tömegközlekedés fenntartásának érdekében a buszokat, trolikat, villamosokat, metrókat vezetik, vagy biztosítják számunkra a vizet, villanyt, gázt. A minap egy kisbolt eladója azt kérte tőlem, másnap is hozzá menjek kenyeret venni, mert a forgalom csökkenése miatt a főnöke be akarja zárni az üzletet. Most számolják, hány kenyér fogy el egy nap alatt, hány egyéb péksüteményt visznek el a vásárlók. Bizonyos darabszám alatt elküldik őt – mondta a pult mögött álló hölgy.

Bizony sokak munkahelye került átmenetileg veszélybe, vagy már meg is szűnt. Szolidaritás, segítség másoknak – e váratlan helyzetben pillanatok alatt új értelmet kapott. Ki hitte volna akár egy hónapja, hogy nem lesz víz a szenteltvíztartóban? Ki hitte volna, hogy vasárnap nem tudunk szentmisén részt venni egyetlen templomunkban sem? Megváltozott a világ, reagálni kell a változásokra. Ezt tettük, amikor ingyenesen elérhetővé tettük múlt héten az Adoremus liturgikus kiadványt, az Új Ember katolikus hetilapot és annak Mértékadó mellékletét. Pedig ebből volt bevételünk, szó szerint ebből élünk. Ebből lehetett fizetni a nyomdát, de ebből kaptak bért a munkatársak is.

Mint írtuk, ameddig csak lehet, szeretnénk e kiadványokat nyomtatott formában előfizetőinkhez eljuttatni. Mivel a templomokba nem tud eljutni el a lap, a mások iránt érzett felelősség azt diktálta, hogy tegyük őket ingyenesen elérhetővé.

Az elmúlt napokban jóleső volt a sok telefon, e-mail, Facebook-bejegyzés, melyben kérdeztétek, hogyan tudtok segíteni, adományozni. A válaszunk: a legnagyobb segítség, ha előfizettek kiadványainkra.

Aki teheti, aki tudja, fizessen elő az Új Ember hetilapra és az Adoremus liturgikus kiadványunkra. A járvány szűnni fog, előbb-utóbb visszaáll majd a normális élet. Nem lesz olyan, mint egy hónapja volt. Akkor bizonyára élni fog bennünk a szolidaritásnak, az egymás iránti felelősségérzetünknek az emléke, talán sokakban meg is marad. Fontos lesz, hiszen esendőnek akkor is esendőek leszünk. Tegyünk együtt az Új Ember és az Adoremus megmaradásáért! Köszönjük!

Magyar Kurír

az Új Ember katolikus hetilap és az Adoremus liturgikus kiadvány

kiadója