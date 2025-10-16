Sikeres év, összetartó közösség – Így ünnepelt a Pázmány BTK a 2025-ös Pázmány-napon

Az eseményt Birher Nándor dékán köszöntője nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a 2025-ös felvételi eredmények tanúsága szerint a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar iránt továbbra is töretlen az érdeklődés: közel 17 ezer jelentkező közül több mint háromezer új hallgató kezdhette meg tanulmányait az őszi félévben. Kiemelte, hogy az egyetem a nemzetközi elismerések terén is előrelépett, hiszen idén a Times Higher Education rangsorán is helyet kapott.

Kitért az új szakok és fejlesztések jelentőségére, amelyek tovább erősítik a Kar képzési kínálatát: az idei tanévtől elindult többek között a Gazdálkodási és menedzsment BA, a Gyógypedagógia BA, a Filozófia, politika, gazdaság BA, a Társadalmimagatartás-elemzés és politikai kommunikáció MA, valamint a Modern Közel-Kelet tanulmányok MA, és az új Társadalomtudományi Doktori Iskola is sikeresen megkapta akkreditációját.

Hangsúlyozta: az elmúlt tanévben a kar oktatói és kutatói számos szakmai díjat és rangos elismerést kaptak – többek között Széchenyi-díjat, Országh-díjat, Petőfi Sajtószabadság-díjat, Belga Korona Rend Lovagkeresztjét, valamint Magyar Érdemrend kitüntetéseket. Ezek az eredmények mind azt bizonyítják, hogy a Pázmány BTK közössége a tudományos kiválóság mellett a hiteles emberi jelenlétet is fontosnak tartja.

A Pázmány-nap kiemelt programpontja a hallgatói és oktatói elismerések átadása volt. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat idén a következő hallgatók vehették át: Horváth Sára (pszichológia BA); Bánhegyi Nikoletta (újlatin nyelvek és kultúrák, olasz BA); Sógor Endre (nemzetközi tanulmányok BA); Fóris Kinga (kommunikáció és médiatudományok BA); Ávár Bence (nemzetközi tanulmányok BA); Nagyváradi Gábor (nemzetközi tanulmányok MA); Bedő István (régészet MA); Alpár Benedek (történelem és állampolgári ismeretek, angol nyelv és kultúra – tanári szak); Fábián Berta (pszichológia MA); Tőkés Viola Teréz (régészet MA); Fodorné Peck Dorottya (okleveles középiskolai magyartanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára); Hideghétyová Katarína (pszichológia MA); Neválovits Anna (régészet MA); Szentesi Barbara Veronika (pszichológia BA); Varga-Nagy Márton Csaba (régészet BA); Zajácz Bence (filozófia MA) hallgatók vehették át.

A Kakas Máté hallgató emlékére alapított kiválósági ösztöndíjat Tőczik Benedek kapta, aki példamutató szakmai teljesítményével és közösségi munkájával érdemelte ki az elismerést.

A kar szakkollégiumainak tehetséggondozó programjaiban végzett hallgatók szintén oklevelet vehettek át. A Stephaneum Szakkollégium, a Labor et Otium Szakkollégium és az Augustineum Szakkollégium tagjai számára az ünnepség a többéves szakmai munka lezárását és a közösségi összetartozás megerősítését is jelentette.

A Pázmány-nap mindig alkalmat ad arra is, hogy a kar köszönetet mondjon azoknak, akik munkájukkal és elhivatottságukkal a közösségüket formálják. Az új tanszékvezetői kinevezések is ezt az erősödést jelzik: Botos Máté lett a Közgazdaság-tudományi Tanszék, Fiáth Attila a Vállalkozástudományi és Menedzsment Tanszék, míg Juhász Gábor a Szociálpedagógiai Tanszék vezetője.

A Professor Emerita/Emeritus címeket idén É. Kiss Katalin, Martonyi Éva és Sipos Lajos vehették át elismerésül több évtizedes, meghatározó tudományos és oktatói munkájukért. Címzetes egyetemi tanári kinevezésben részesült Frenyó Zoltán és Pálfalvi Lajos, akik kutatásaikkal és tanári tevékenységükkel hosszú évek óta formálják a kar szakmai arculatát.

A hallgatói visszajelzések alapján kiosztott OMHV-díjak is nagy tapsot kaptak: a 2024/25 őszi félév legnépszerűbb oktatói között volt Dobos Károly Dániel (a Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézetének oktatója); Lukácsi Margit (a Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézetének oktatója); Takács László (a Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézetének oktatója); Horváth Kornélia (a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatója); Körömi Gábor (a Vitéz János Tanárképző Központ oktatója) és Rózsavári Nóra (a Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézetének oktatója).

A tavaszi félévben McAteer Michael Kevin (az Angol-Amerikai Intézet oktatója); Farkas Zoltán (a Történettudományi Intézet oktatója); Almási Zsolt (az Angol-Amerikai Intézet oktatója);, Harmati Ferenc (a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet oktatója); Rigó Tibor (az Angol-Amerikai Intézet oktatója); Rónay Ágnes (az Angol-Amerikai Intézet oktatója); Osztroluczky Sarolta Johanna (a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatója); Páprádiné Szilczl Dóra (a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet oktatója); Nyirkos Tamás (a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet oktatója) és Vajdai-Horváth Zsuzsa Beatrix (a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatója) részesültek a hallgatók elismerésében.

A kari kitüntetések idén is a közösség sokszínűségét és teljesítményét tükrözték. A kar Kiváló Fiatal Oktatója címet Harmati Ferenc (a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet, Politológia Tanszék oktatója); A Kar Kiváló Oktatója díjat Radetzky András (a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet oktatója); A Kar Kiváló Kutatója kitüntetést Földváry Kinga (az Angol-Amerikai Intézet oktatója); míg A Kar Kiváló Munkatársa díjat Mayer Judit (az Oktatáskoordinációs Osztály vezetője) kapta.

A Pro Facultate-díj idén Botos Máté (a Gazdaságtudományi Intézet vezetője) munkáját méltatta.

Az ünnepélyes díjátadó közös állófogadással zárult – a Pázmány BTK közössége pedig a sikeres múlt és az inspiráló jövő határán állva készül a következő tanév kihívásaira.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációs osztály

