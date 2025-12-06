Sikeres magyar orvosmisszió zajlott Csádban, a legkiszolgáltatottabbakért

A program a Hungary Helps Program támogatásával még 2024-ben indult. A misszió keretében már harmadszorra volt kint ebben a térségben a Budapesti Szent Ferenc Kórház által vezetett magyar orvoscsapat.

A tíznapos program egyik eredményeként a subszaharai régióban beültetésre kerültek az első kétüregű pacemakerek. A műtétekben közreműködött Hartyánszky István, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika profilvezető professzora, Toldy-Schedel Emil, a Budai Irgalmasrendi Kórház kardiológusa és elektrofiziológusa, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója, valamint Medgyesi Anna, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályán képzett munkatárs.

A magyar kardiológusok részvételét Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, valamint Duray Gábor, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa támogatása tette lehetővé. A misszió fontos célja a helyi szakértelem növelése, az önellátó egészségügyi kapacitás fejlesztése, valamint az, hogy a sürgősen pacemakert igénylő csádi betegek ne veszítsék a helyi ellátás hiánya miatt életüket, és a beavatkozásért ne kelljen más országokba se utazniuk.

A misszió keretében most megtörtént beavatkozások ezért a helyi szakemberek aktív közreműködésével zajlottak, és csádi kollégák magyarországi képzése is zajlik. A cél, hogy 2026-ra magyarországi orvosok felügyelete mellett a csádi szakemberek helyben és már önállóan végezhessenek pacemaker-beültetéseket.

A tíznapos misszió során több mint húsz fő kardiológiai továbbképzése valósult meg, valamint a sürgősségi és intenzív terápiás képzések is folytatódtak. A Tóth Judit aneszteziológus, intenzív terápiás, hadi- és katasztrófaorvostan szakorvos által vezetett, aneszteziológus, intenzív terápiás és sürgősségi szakorvosokból álló missziós csapat – Doloczki Örs, Bagdy Virág és Tóth Andrea – a kritikus állapotú betegek ellátására, a sürgősségi triázsra (arra tanítják a résztvevőket, hogyan értékeljék és priorizálják a betegek állapotát sürgősségi helyzetekben – a szerk.) és az emelt szintű újraélesztésre képezte a csádi egészségügyi szakembereket. Az oktatási program során újabb mérföldkő is megvalósult: megkezdődött a helyi oktatócsapat képzése, amely a jövőben önállóan is képes lesz a tudás továbbadására.

Ezeknek az előrelépéseknek különös jelentősége van, hiszen így a sürgősségi esetek halálozási aránya rövid távon akár a felére is csökkenhet. A program hozzájárult a helyi orvosok képzéséhez, a triázsrendszer kialakításához és fejlesztéséhez és a sürgősségi ellátás hosszú távú hatékonyságához. A misszió konkrét eredményei közé tartozik a triázs és újraélesztés oktatása közel ötven fő számára, tíz helyi oktató képzésével, valamint az intenzív osztályon dolgozó tíz nővér továbbképzése. Mindennek további hozadéka, hogy csökkenti a helyi szakemberek kivándorlását, hosszú távú önállóságot és fejlődési lehetőséget teremt a helyi közösségek számára. A n'djamenai Central Kórház ezen felül más csádi kórházak szakmai gyakorlaton lévő kollégáit is bevonta az oktatásba, így a képzés az egész ország egészségügyi rendszerére hatással van.

A magyar segítség célja, hogy tartós tudást és kapacitást hagyjon maga után, amely hosszú távon is életet menthet, valamint hogy a magyar és afrikai orvosi egyetemek között tartós és gyümölcsöző szakmai és oktatási együttműködést alapozzon meg. A csádi misszió egyúttal olyan humanitárius modell, amely egyszerre ment életeket, fejleszt közösségeket és erősíti Magyarország nemzetközi szerepét és szakmai tekintélyét. A projekt egy olyan önállóan működő, nemzetközi szinten is elismert gyógyító és oktatási struktúra kialakítását teszi lehetővé, amely hosszú távon egyszerre biztosítja az ország egészségügyi fejlődését és Magyarország tartós szakmai jelenlétét a régióban.

Forrás és fotó: Budapesti Szent Ferenc órház

