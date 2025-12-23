Spányi Antal püspök megáldotta a felújított adonyi Sarlós Boldogasszony-templomot

Rendbe hozták a tetőt, homlokzati felújítást végeztek, megoldották a csapadékvíz elvezetését, a templomtorony rekonstruációját és megszépült a templom körüli tér.

A templom felújítása mintegy 230 millió forintos forrásból valósult meg, az egyházmegye, a helyi plébánia, illetve a katolikus közösség, a vármegye és a település önkormányzata, valamint az adonyi jószándékú emberek összefogásával. A Fejér Vármegyei Közgyűlés támogatást biztosított Adony Város Önkormányzatának – ez tette lehetővé a település költségvetésének megerősítését és a templom megújulását.



Az ünnepség elején Arany Ferenc plébános köszöntötte a vendégeket és a híveket. Hálát adott Istennek, hogy a külső szépségében megújult templom a belső megújulás reményét is hirdeti. Megköszönte a támogatóknak, hogy lehetővé tették a felújítást és a kivetelezőknek az áldozatos munkát. „Egy templom megújulásának mindig üzenete van, és ez az üzenet így hangzik: van értelme vigyázni arra, amit szentnek kaptunk. Hív bennünket is ez a megújulás arra, hogy engedjük, Isten szeretete bennünk is rendet tegyen, megtisztítson bennünket, és újjáépítsen mindent, ami az idő során megfáradt bennünk” – mondta a plébános.



Spányi Antal megyéspüspök megáldotta a külsőleg megújult templomot és környezetét, hogy látható szépsége mindenkor az ott élő közösség lelki megújulását és Isten dicsőségét szolgálja.

Beszédében a főpásztor advent örök üzenetéről szólt, arról, hogy az Isten keres és vár bennünket, közel akar lenni hozzánk, mint egykor Ádámhoz és Évához. És bár az első emberpár ellenszegült Isten akaratának, elvesztették az Úr barátságát, ígéretet kaptak arra, hogy eljön a vigasztaló, a Megváltó, aki megszabadít a bűn okozta rabságból.



„Hosszú időn keresztül a várakozás reménye töltötte el az emberek szívét. S az idők teljességében eljött a Messiás. Nem úgy, ahogy az emberek várták, hanem valami egészen más úton. Egy szűz fogant, aki Ádám és Éva engedetlensége után kimondta igenjét Istennek. Ez volt a válasza az angyalnak, ez volt az üzenete az Atyának.

József álmában kapott eligazítást, s ő is kimondta az álomra a maga igenjét, rátette életét az Isten szolgálatára, s így lett, hogy a gyermek Betlehemben, a barlangistállóban megszületett. Azóta ennek a gyermeknek a hitében élünk.

Ő az, aki megtanít bennünket az Isten igazságaira, aki kinyilatkoztatja nekünk mindazt, amire üdvösségünk elérése céljából szükségünk van. Ő az, aki kegyelmével megalapítja az Egyházat, és nekünk adja az Egyházban a szentségeket, hogy azon az úton, amin Krisztust követve az Atya házába akarunk eljutni, legyen elegendő lelkierőnk” – hangsúlyozta a főpásztor.



Rámutatott, advent arra hív meg bennünket, hogy szeretetben és békességben éljünk. „A megújult templom hirdeti Isten dicsőségét. Hirdeti, hogy ebben a közösségben egy élő, hittel élő egyházközség él, amelynek van kisugárzása, van ereje, amely a megszépült templommal is hirdeti Isten dicsőségét, de a világban, otthonainkban, munkahelyeinken, emberi kapcsolatainkban nekünk magunknak is úgy kell élni, hogy az életünk Istent hirdesse.”

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Kornél

Videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír