Stációs szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a szombathely-szentkirályi templomban

A szentmisén Gaál Sándor oladi plébános mondott szentbeszédet.

Napjainkban szomorúság van az emberekben, mert nem érezzük, hogy szeretve vagyunk és szeretni tudunk. Pedig Isten közeledik hozzánk, Mária igenje pedig a szeretet kapuja – hangsúlyozta Gaál Sándor. – Mária nem tökéletes körülmények között mondott igent. Mert a szeretet nem érzés, hanem döntés kérdése, még nehéz körülmények között is.

Isten nem kívülről akarja „megjavítani” az embert, hanem belülről gyógyítja – mondta az oladi plébános. – Ennek eredménye, hogy törékenységünk ellenére találkozunk Istennel.

Az aktuális ünnep elnevezésére utalva a szentmise szónoka úgy fogalmazott:

ahogy az ágba új életet oltanak, úgy oltja belénk a szeretetét Isten. Szeretet, béke, öröm, mosoly születik meg mások számára is, ha termővé válunk.

Március 27-én, pénteken a Szent Kvirin-templomban folytatódnak a szombathelyi stációs szentmisék.

