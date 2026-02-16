Steve Bannon Epsteinnel akart szövetkezni, hogy megbuktassák Ferenc pápát és gyengítsék a Vatikánt

A közismerten szuverenista és ultrakonzervatív nézeteket valló Bannon és a 2019 augusztusában a börtönben elhunyt pedofil befektetési bankár, Jeffrey Epstein sokszor, sok mindenről váltottak egymással üzenetet, és ezek között a Bergoglio pápa vezette egyház lejáratását célzó, nagyszabású akció körvonalai is kirajzolódnak. Bannon lényegében azt javasolta Epsteinnek, hogy készítsenek filmet a 2019-ben megjelent, nagy port kavart In the Closet of the Vatican című könyvből. A szerző, Frédéric Martel francia újságíró szerint a vatikáni papok 80 százaléka homoszexuális. Olaszországban Martel könyvét abban az évben bombaként robbanó tényfeltáró munkaként mutatták be (nyolc nyelvre fordították le, és mintegy húsz országban jelent meg): azt állította benne, hogy „a Vatikánban van a világ egyik legnagyobb homoszexuális közössége”.

Bannon azután állt elő a film ötletével, hogy Párizsban találkozott a szerzővel, Epsteinnek pedig azt írta: „Mostantól te vagy a producer!” – amint arról a CNN is beszámolt. A fájlokat elolvasva nem derül ki egyértelműen, hogy a projekt eljutott volna-e a konkrét megvalósítás szakaszába, a dokumentumokat átböngészve azonban látszik, hogy a Vatikán vagy Ferenc pápa mint témakör gyakran felbukkant a bankár írásaiban, és többször is e-mail-váltások tárgyát képezte kettejük között. Egy 2018-as e-mailben Bannon például a Vatikán migránsok befogadását támogató álláspontjáról ír Epsteinnek, mire a pénzügyi tanácsadó olyan megjegyzéseket tesz, mint:

Jobb a pokolban uralkodni, mint a paradicsomban szolgálni”. Bannon pedig így válaszol: „Jobb uralkodni”.

Emellett Epstein élénken követte a mozi világának újdonságait is, olyannyira, hogy egyik kapcsolata egyszer megkérdezte tőle, elmenne-e megnézni Nanni Moretti Habemus Papam (Van pápánk) című filmjét. Az eddig nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban összesen több mint 180-szor említik a Vatikánt, Ferenc pápát pedig 66-szor. Szerepel benne egy Epstein névrokonától származó könyv összefoglalója is, amely a Vatikán Banco Ambrosiano-botrányhoz kapcsolódó pénzügyeit rekonstruálja, amelyekben Marcinkus érsek, Roberto Calvi és Michele Sindona szerepel. Más anyagokból kiderül Epstein erős érdeklődése Mike Pompeo „Tiberisen túli” (vatikáni) kapcsolatai iránt is abból az időből, amikor utóbbi az első Trump-adminisztráció külügyminisztere volt, és megpróbálta lebeszélni a vatikáni Államtitkárságot arról, hogy rendezze a Pekinggel való kapcsolatokat a püspökök kinevezéséről szóló megállapodás révén.

Egy héttel ezelőtt már szó esett az aktákból kirajzolódó kapcsolatról Epstein, Bannon és a befolyásos amerikai bíboros, Raymond Leo Burke között, aki Ferenc pápa nyílt kritikusa volt. Ekkor az Egyesült Államokból bejelentkező Antonio Spadaro jezsuita szerzetes, a tavaly tavasszal elhunyt egyházfő egyik legközelebbi munkatársa megosztotta közösségi oldalán a hírt Epstein és Bannon fotóival, a következő kommentárral: „2017-ben, a Civiltà Cattolica igazgatójaként írtam a gyűlölet ökumenizmusa és a Ferenc pápa elleni összeesküvés politikai jelentősége közötti összefüggésekről. Itt az ideje, hogy az Epstein-akták publikálása fényében újra elővegyük azt a szöveget.”

