Sydney érseke: A zsidó közösség elleni támadás mindannyiunk elleni támadás

A Vatican News munkatársa, Christopher Wells megkereste a Bondi Beach közelében lévő Szent Anna- és Szent Patrick-templom plébánosát, Anthony Robbie atyát, aki megosztotta, milyen sokkot jelentett mindenki számára a lövöldözés híre. Külön aggodalmat okozott az, hogy az egyházközségből is a parton voltak fiatalok a támadás idején. Az egyik fiatal a plébániáról később elmondta neki, hogyan menekült az egyik fegyveres elől.

A mostani támadás sokak számára felidézte az idén áprilisban szintén Bondi közelében történt merényletet, amikor hatan vesztették életüket, köztük a támadó is. A plébános elmondta, sokan attól tartanak, hogy rendszeressé, életük, mindennapjaik részévé válnak a hasonló esetek.

A Chabad közösség hanukai programján elkövetett merénylet áldozatai között van egy gyermek is, a tízéves Matilda. A Kidma nonprofit szervezet információi szerint egy idős, magyar származású holokauszt-túlélő asszony, a 82 éves Pogány Marika is az áldozatok között van. A másik magyar származású áldozat a 78 éves Tibor Weitzen, aki 1988-ban vándorolt ki Ausztráliába Izraelből. Meggyilkolták a közösség fiatal rabbiját, Eli Shlangert is. Az egyik fegyveres támadót egy muszlim civil fegyverezte le, a 43 éves Ahmed Al Ahmed, akit hősként ünnepelnek.

A plébános kifejezte a helyi katolikus közösség együttérzését, és a zsidó hitközségi vezetőkkel együtt támogatásukat ajánlották fel az érintetteknek. A katolikus templomokat jelenleg egész nap nyitva tartják Bondiban, nagyon sokan mentek be imádkozni a tragédia után.

December 14-én este szentmisét mutattak be az áldozatokért és a túlélőkért. „Nagyon-nagyon sokan jöttek el, és a mise után is sokan ottmaradtak szentségimádásra” – mondta Anthony Robbie, aki most támogatást kér az egész világtól: mindenkitől azt kéri, hogy imádkozzanak, hogy vigasztalást nyerjenek az ott élők, akik még mindig rendkívül nyugtalanok, idegesek, és aggódnak a helyzet miatt.

A tömeggyilkosság megrázó hírére Sydney érseke, Anthony Fisher közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, a támadás „az emberi élet vakmerő és érzéketlen semmibe vevése”, és kijelentette: a zsidókkal szembeni gyűlölet, ami egyes emberekre jellemző „kimondhatatlan gonoszság, amelyet minden ausztrálnak el kell utasítania”. Hangsúlyozta, hogy bármely zsidó személy elleni támadás az egész zsidó közösség elleni támadásnak minősül. Az ilyen jellegű erőszak „sértést jelent az ausztrál életformával szemben”, és „egyértelműen, minden fenntartás nélkül el kell ítélni, az áldozatok számára pedig mielőbb igazságot kell szolgáltatni”.

Az érsek rámutatott arra, hogy az elmúlt két évben a nyilvános antiszemitizmus egyre mérgezőbb légköre alakult ki, amely megfélemlítéshez, megosztottsághoz, tüntetésekhez, valamint „a gyújtó hangvételű nyelvezet normalizálódásához” vezetett. Mindez „fokozta a feszültséget, és talán hozzájárult a radikalizálódáshoz is. Ennek véget kell vetni” – hangsúlyozta.

A két támadó az eddigi információk szerint egy apa és fia volt; az apa életét vesztette a rendőrökkel folytatott tűzharcban, a fia kritikus állapotban kórházban van.

Fisher érsek számára a támadás személyes vonatkozással is bír, mivel dédnagyanyja zsidó volt. Ugyanakkor rámutatott: ez minden keresztény számára személyes ügy, hiszen „a zsidók gyermekei vagyunk. Ezért a zsidók elleni támadás mindannyiunk elleni támadás”.

A tragédia közepette az érsek „a jóság jeleit” is látta: „a rendőrök, mentősök és vízimentők, illetve a járókelők rendkívüli bátorságát, mindazok nagylelkűségét, akik segítséget nyújtottak az érintetteknek”.

Legmélyebb részvétét fejezte ki az egész zsidó közösség felé, és biztosította őket imáiról. „Szeretjük zsidó szomszédainkat és barátainkat, és mindent meg kell tennünk a biztonságuk érdekében” – fogalmazott Sydney érseke.

Közleményét ígérettel zárta: „A katolikus közösség megkettőzi erőfeszítéseit az antiszemitizmus elleni küzdelemben, az oktatás és az igehirdetés eszközeivel”. A helyi katolikus közösség oktatási és tanácsadói szolgáltatásokat kínál zsidó felebarátaiknak, miközben továbbra is istentiszteleteken és imádságokon emlékezik meg az elhunytakról, a sebesültekről és a traumát átélt emberekről.

Fisher érsek arra is emlékeztetett, hogy hanuka és karácsony időben egybeesik, és mindkettő középpontjában a hit, a család, az ajándékozás és a világosság áll. Imában azt kérte, Isten „adjon bölcsességet vezetőinknek, gyógyulást és reményt a közösségünknek ebben az időszakban”.

Forrás: Vatican News angol nyelvú szerkesztőség; Mazsihisz.hu; Infostart.hu

Fotó: David Gray/AFP

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír

