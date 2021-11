Szabadtéri kiállítás várja az elcsendesedni vágyókat a debreceni domonkos plébánián

A kültéri vándorkiállítás alkotásai az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készültek. A felhívásra több mint ötszáz alkotás érkezett.

Debrecenben az advent kezdetétől látható a tárlat. A kiállítást Kőrösiné Merkl Hilda irodalomtörténész, a magyar világi domonkos közösség vezetője nyitotta meg.

Az eucharisztikus kongresszus reflektorként vetette fényét hitünk nagy misztériumára, a kenyérben és a borban lévő megváltó Krisztusra. A titokhoz nem férkőzhetünk tudással, ismerettel, érzékeinkkel, méréssel. A tudományban, technikában empirikus tapasztalás útján nem jutunk közelebb hozzá. Hitünk nagy titkáról, az élő Istenről van szó, aki legmélyebb vágyunk alanya, életünk célja – fogalmazott Kőrösiné Merkl Hilda a kiállítást megnyitó beszédében. – Az Oltáriszentség ábrázolása, megjelenítése intuíciók, szívhangok alapján történik, valahol lényünk legmélyén törvényszerűen csak részleges, töredékes lehet, de kifejezi Isten iránti és a földön soha be nem teljesedhető vágyunkat a teljesség iránt. Szeretni Istent azonban képesek vagyunk, és törekszünk is rá. Ebből fakad az az igényünk, hogy valamit megragadjunk, megjelenítsünk; lefordítsuk Őt mindennapi életünk nyelvére. Kísérletet tettek erre az elmúlt korokban minden művészeti ágban, műfajban; ebből a vágyból fakadóan született a Vendégségben az Úrnál című kiállítás is.

Az alkotások felszólítanak bennünket, mélyüljünk, csendesedjünk el, ne csak nézzünk, de lássunk is, és ne csak testi szemünkkel, hanem belső látásunkkal is.

A kiállítás alkotásai különböző irányzatokat képviselnek, változatos anyagokat, technikákat alkalmaznak. Láthatunk számítógépes grafikát, fotót, olajfestményt, bronzból, kőből, márványból, agyagból készült üzeneteket az Istenről, a teremtettség szépségéről, az életet adó kenyérről, hitünk titkairól.

A tárlat valóban isteni gondolatok megvalósításának színes palettája. Egyéni értelmezések, sajátos istenképek, kiáltó ars poeticák, melyek összeadódva a teljesség egy szeletét képviselik. A művészek mindegyike találkozásról tesz tanúságot, mert az ötlet megszületésétől az alkotás elkészültéig találkoztak az Oltáriszentségben rejtőzködő Krisztussal. Közvetítettek, mondhatni kézbesítettek nekünk egy-egy személyre szóló meghívást a mennyei lakomára.

Ami szép, az igaz, az igazság pedig szabaddá tesz. A veritas a domonkos élet, lelkiség egyik kulcsfogalma, engedjük hatni magunkra az alkotásokat, fogadjuk be és gondoljuk tovább őket, és akkor gazdagabbak, mélyebbek, elkötelezettebbek leszünk, mint akkor voltunk, amikor ide beléptünk. Ezt a változást a kegyelem munkálja majd bennünk, ha engedjük – biztatott a magyar világi domonkos közösség vezetője.

Az alkotók, akik mertek a nagy titokhoz, az Oltáriszentséghez közelíteni, alázattal megfogalmazni a kimondhatatlant, provokáltak, sürgettek bennünket, és ez a posztmodern emberre nagyon is ráfér – zárta beszédét Kőrösiné Merkl Hilda.

A kiállítást a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) és a debreceni Szent László domonkos plébánia szervezte, kurátora Fazakas Réka művészettörténész.

A kültéri tárlat 2022. január 9-ig mindennap 9 és 16 óra között tekinthető meg a Szent László domonkos plébánia kertjében (Debrecen, Füredi utca 6.).

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

